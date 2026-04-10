Nowe słuchawki TWS Razera: łączność 2,4 GHz, Bluetooth 6.0 i ANC

Razer Hammerhead V3 HyperSpeed

Główny model z nowej serii łączy obsługę najnowszego standardu Bluetooth 6.0 oraz technologii bezprzewodowej Razer HyperSpeed Wireless w paśmie 2,4 GHz. Dzięki temu ze słuchawek można korzystać zarówno na smartfonach, jak i na komputerach PC czy konsolach przenośnych, ciesząc się przy tym minimalnym opóźnieniem dźwięku, tak istotnym w grach.

Szczególnym rozwiązaniem jest tu etui ładujące, które po umieszczeniu w nim adaptera i podłączeniu kablem USB-C pełni również funkcję odbiornika 2,4 GHz. Taka konstrukcja pozwala na jednoczesne granie oraz ładowanie sprzętu. Dzięki funkcji Razer SmartSwitch użytkownicy mogą błyskawicznie przełączać się między trybami połączeń 2,4 GHz i Bluetooth 6.0.

Użytkownicy komputerów PC mogą dodatkowo aktywować technologię THX Spatial Audio w aplikacji Razer Synapse 4, co daje dostęp do wirtualnej sceny dźwiękowej 7.1. Sterowanie odbywa się przy pomocy paneli dotykowych na słuchawkach, a wskaźnik LED wbudowany w etui informuje o poziomie naładowania i statusie połączenia.

Urządzenie wyposażono w hybrydową aktywną redukcję szumów (ANC), która zapewnia o 50% skuteczniejsze tłumienie hałasu w porównaniu z poprzednią generacją słuchawek.

Czas pracy na baterii wynosi maksymalnie do 40 godzin, z czego 10 godzin działania oferują same słuchawki, a dodatkowe 30 godzin znajduje się w zapasie z etui.

Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed

Drugi zaprezentowany wariant to nieco uproszczona opcja, która zapewnia wieloplatformową łączność przy użyciu pasma 2,4 GHz oraz starszego standardu Bluetooth 5.3. Podobnie jak droższy wariant, model ten wykorzystuje etui HyperSpeed Case jako bezprzewodowy odbiornik sygnału do płynnego przełączania się między urządzeniami.