Oto nowy wariant Raspberry Pi 5: jest biednie i drogo, ale inaczej być nie może
SBC takie jak Raspberry Pi są naprawdę tanimi urządzeniami o stosunkowo niskiej marży. Dlatego obecna sytuacja odbija się na nich w tak znaczny sposób.
I tym razem można powiedzieć, że tanio to już było. Jednak producent stara się zapewnić atrakcyjną cenowo alternatywę mimo problemów. Jakich problemów? Mowa tu o wysokich cenach modułów RAM wynikających z ich niskiej dostępności, która ma się utrzymać jeszcze przez przynajmniej kilka kwartałów. Z tego też powodu powstało coś, co powstać nie powinno, czyli Raspberry Pi 5 z 1 GB RAM.
Raspberry Pi 5 1 GB RAM
Tu warto dodać, że do tej pory Raspberry Pi 5 zaczynało się od 2 GB RAM w górę aż do 16 GB pamięci operacyjnej. Nowy model pod względem możliwości i parametrów nie różni się od pozostałych wariantów pod żadnym względem, z wyjątkiem mniejszej ilości RAM. Jego cena ma natomiast wynosić 45 USD.
To tylko pokazuje, jak zła jest obecna sytuacja na rynku pamięci operacyjnej. Wariant malinki z 1 GB RAM miał nigdy nie powstać, a za budżetowe minimum uznawano do tej pory wartość dwukrotnie wyższą. To jednak nie koniec złych wieści: pozostałe modele Raspberry Pi będące w sprzedaży, z wyjątkiem rodziny Raspberry Pi Zero, będą od teraz zauważalnie droższe.