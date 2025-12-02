Oto nowy wariant Raspberry Pi 5: jest biednie i drogo, ale inaczej być nie może

I tym razem można powiedzieć, że tanio to już było. Jednak producent stara się zapewnić atrakcyjną cenowo alternatywę mimo problemów. Jakich problemów? Mowa tu o wysokich cenach modułów RAM wynikających z ich niskiej dostępności, która ma się utrzymać jeszcze przez przynajmniej kilka kwartałów. Z tego też powodu powstało coś, co powstać nie powinno, czyli Raspberry Pi 5 z 1 GB RAM.

Dalsza część tekstu pod wideo

Raspberry Pi 5 1 GB RAM

Tu warto dodać, że do tej pory Raspberry Pi 5 zaczynało się od 2 GB RAM w górę aż do 16 GB pamięci operacyjnej. Nowy model pod względem możliwości i parametrów nie różni się od pozostałych wariantów pod żadnym względem, z wyjątkiem mniejszej ilości RAM. Jego cena ma natomiast wynosić 45 USD.