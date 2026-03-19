Jedna wystarczy. Niepokojąco skuteczna metoda wyłudzania kasy

Jak się okazuje, niektórym fakturom warto przyjrzeć się nieco bliżej, przed opłaceniem. Szczególnie jeśli opiewają one na wysoką kwotę. Faktura, jaka dotarła do jednej z warszawskich firm, na tyle zaniepokoiła pracownika, że wnikliwie ją sprawdził, następnie poinformował policję. I jak się okazało, w porę zwietrzył podstęp.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO)
W omawianym przypadku wszystko wyglądało jak najbardziej wiarygodnie, a faktura dotyczyła prowadzonej współpracy. Jednak jeden szczegół zaniepokoił pracownika i okazało się, że miał rację - na fakturze, oszuści podmienili numer rachunku do płatności.

Transakcja dotyczyła współpracy polsko-bułgarskiej w zakresie energetycznym. Do polskiej firmy trafiła faktura na milion euro. Na pierwszy rzut oka wyglądała wiarygodnie, ale jeden z pracowników postanowił zbadać jej autentyczność. Po tym, jak nie wszystko mu się zgadzało, poinformował policję.

W wyniku szybkiej analizy funkcjonariusze ustalili, że faktura została podmieniona, a cała sytuacja stanowiła próbę międzynarodowego oszustwa. Całe szczęście, polska firma nie straciła miliona euro. Sprawa jest obecnie wyjaśniana. 

Jak sprawdzać faktury?

  • Należy zawsze sprawdzać rachunek bankowy umieszczony na fakturze. Jeśli jest inny - trzeba zweryfikować zmianę numeru rachunku bankowego u kontrahenta. 
  • Starać się nie działać pod presją czasu - to niestety jedna z najczęstszych metod stosowanych przez oszustów. 
  • Zawsze należy sprawdzać adresy mailowe, z których przychodzi faktura. Często różnią się one od prawdziwych jednym znakiem.
  • Warto wprowadzić w firmie zasadę podwójnej autoryzacji przelewów na wysokie kwoty.

Podmieniane faktury to nowa plaga w wielu firmach. Oszustwa tego typu to jedna z najczęstszych metod wyłudzania pieniędzy. To przestępstwo "w białych rękawiczkach", które nie wymaga włamywania się do systemów bankowych, ani skomplikowanych ataków hakerskich. Niestety, w swojej prostocie, metoda ta jest niepokojąco skuteczna.  

Źródła zdjęć: Lazy_Bear / Shutterstock
Źródła tekstu: tvn24.pl