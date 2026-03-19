Jedna wystarczy. Niepokojąco skuteczna metoda wyłudzania kasy

Faktura - to także popularne narzędzie oszustów

W omawianym przypadku wszystko wyglądało jak najbardziej wiarygodnie, a faktura dotyczyła prowadzonej współpracy. Jednak jeden szczegół zaniepokoił pracownika i okazało się, że miał rację - na fakturze, oszuści podmienili numer rachunku do płatności.

Transakcja dotyczyła współpracy polsko-bułgarskiej w zakresie energetycznym. Do polskiej firmy trafiła faktura na milion euro. Na pierwszy rzut oka wyglądała wiarygodnie, ale jeden z pracowników postanowił zbadać jej autentyczność. Po tym, jak nie wszystko mu się zgadzało, poinformował policję.

W wyniku szybkiej analizy funkcjonariusze ustalili, że faktura została podmieniona, a cała sytuacja stanowiła próbę międzynarodowego oszustwa. Całe szczęście, polska firma nie straciła miliona euro. Sprawa jest obecnie wyjaśniana.

Jak sprawdzać faktury?

Należy zawsze sprawdzać rachunek bankowy umieszczony na fakturze. Jeśli jest inny - trzeba zweryfikować zmianę numeru rachunku bankowego u kontrahenta.

Starać się nie działać pod presją czasu - to niestety jedna z najczęstszych metod stosowanych przez oszustów.

Zawsze należy sprawdzać adresy mailowe, z których przychodzi faktura. Często różnią się one od prawdziwych jednym znakiem.

Warto wprowadzić w firmie zasadę podwójnej autoryzacji przelewów na wysokie kwoty.