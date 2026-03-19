Prawie zaufałem mObywatelowi i miałbym przekichane

mObywatel to wspaniały kombajn. I dokumenty w nim przechowamy i część spraw załatwimy, a jak nie to umówimy wizytę w urzędzie, z AI pogadamy o przepisach. A i mamy podgląd na mandaty, które otrzymaliśmy. I właśnie z tym drugim miałbym poważny problem.

Mandaty w mObywatelu

Zdarzyło mi się jechać zbyt szybko. A dokładniej za późno zdjąć nogę z gazu, kiedy ograniczenie do 70 km/h zostało zastąpione znakiem ograniczenia do 50 km/h. A że kilkadziesiąt metrów dalej stał fotoradar, to dostałem najdroższe zdjęcie w swoim życiu. Nie zrozumcie mnie źle: to moja wina, zwłaszcza że nie pierwszy i nie ostatni raz jechałem tą trasą. Ot, pierwszy raz nie zwolniłem tam, gdzie powinienem.

Następnie od Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym dostałem listowne zapytanie dotyczące tego, kto kierował pojazdem. Oczywiście przyznałem się do winy, dostałem mandat i... czekałem. Czekałem aż mandat pojawi się w mObywatelu. W końcu ma taką funkcję, prawda? Termin płatności minął już dawno, a mandatu w aplikacji jak nie było, tak nie ma.