x-kom oszalał. Dziś wyprzedaje za 14,90 zł. Idzie jak woda

Pendrive mocno straciły na znaczeniu, jednak wciąż niewielki i przenośny magazyn danych się przydaje. Na przykład studentom podczas wizyty w punkcie druku. Czy kogoś taki sprzęt w ogóle interesuje? Jak najbardziej! W ramach promocji x-kom rzucił 2000 egzemplarzy i w zaledwie 10 minut sprzedało się ponad 500 sztuk.

Kingston DataTraveler Exodia M 64GB za 14,90 zł

Jak widać, nie ma co zwlekać, bo nawet mimo ograniczenia 1 sztuki na osobę te znikają wręcz w oczach. Pendrive korzysta ze złącza USB-A, więc właściciele MacBooków będą musieli uzbroić się w stosowną przejściówkę. I to jest w sumie jedyny powód, dla którego jeszcze nie złożyłem zamówienia.