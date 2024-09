Procesory Intel Nova Lake z pierwszymi szczegółami

Koniec plotek i domysłów. Intel podzielił się oficjalnymi informacjami dotyczącymi kolejnych generacji procesorów dla komputerów stacjonarnych i serwerów.

W ostatnich dniach sporo dzieje się u Niebieskich. W poniedziałek informowaliśmy Was o prawdopodobnym anulowaniu rodziny Intel Arrow Lake Refresh zaplanowanej na 2025 rok. Wczoraj zaś na rynek trafiły laptopy z mobilnymi układami Intel Lunar Lake, a test jednego z nich znajdziecie TUTAJ.

Intel Nova Lake zasilane będą przez rdzenie Coyote Cove

Oprócz tego pojawiły się pierwsze informacje o procesorach Intel Razer Lake, a dodatkowo zadebiutowały przystępne cenowo akceleratory Intel Gaudi 3 do pracy ze sztuczną inteligencją. To jednak nie koniec wieści o nowych CPU, zarówno dla rynku konsumenckiego, jak i serwerowego.

W ostatniej aktualizacji jądra Linuksa pojawiły się komentarze pochodzące od jednego z pracowników Niebieskich. Potwierdzają one, że procesory Intel Panther Lake zaprojektowano z myślą o segmencie mobilnym. Oparte będą one na nowej architekturze Cougar Cove.

Oprócz tego zdradzono, iż Intel Diamond Rapids to procesory z rodziny Xeon, a więc do serwerów i stacji roboczych. Napędzać ma je architektura Panther Cove-X. A co z komputerami domowymi? Tutaj pojawi się znana już z przecieków seria Intel Nova Lake na bazie architektury Coyote Cove.

To niestety koniec nowych informacji, chociaż te przynajmniej są pewne - pochodzą wprost od Intela. Data premiery opisywanych układów pozostaje nieznana, ale nie nastąpi to szybko. Wpierw na rynek - już w październiku - trafią układy Intel Arrow Lake oraz nowe płyty główne z gniazdem LGA 1851.

Zobacz: Intel Gaudi 3 debiutuje. Słabiej niż u Zielonych, ale znacznie taniej

Zobacz: Sony pokazuje pazur. Ten monitor OLED to prawdziwy killer

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: Phoronix, VideoCardz, oprac. własne