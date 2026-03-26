Intel Core Ultra 200S Plus już w Polsce. Sprawdzamy ceny i dostępność

W ostatni poniedziałek w sieci pojawiły się testy długo wyczekiwanych procesorów Intel Arrow Lake Refresh. Naszą obszerną analizę możecie znaleźć TUTAJ, ale w skrócie to bardzo sensowne odświeżenie oferty. Intel Core Ultra 7 270K Plus dostał 24 rdzenie i 24 wątki z zegarem do 5,5 GHz, a Core Ultra 5 250K Plus to 18 rdzeni i 18 wątków z taktowaniem do 5,3 GHz. Pozwala im to wygrywać z AMD Ryzen 7 9700X i Ryzen 5 9600X.

Ceny w polskich sklepach to 1399 i 999 złotych

Ich największą zaletą są jednak znacząco obniżone MSRP - Niebiescy zaserwowali nam kolejno 299 i 199 dolarów. A jako, że dzisiaj opisywane CPU trafiły do sklepów, to możemy sprawdzić jak to wygląda u polskich sprzedawców, którzy często lubą nakładać spore marże. Na szczęście tym razem sytuacja w naszym kraju jest całkiem niezła.

Oba modele dostępne są u wszystkich większych sprzedawców jak x-kom, morele, sferis, Komputronik czy MediaExpert. Gorzej sprawa ma się z mniejszymi sklepami pokroju Proline czy TechLord, ale to zapewne kwestia kilku dni. Również ceny tym razem są wszędzie jednakowe.

Intel Core Ultra 7 270K Plus w Polsce to koszt 1399 złotych, a Core Ultra 5 250K Plus to 999 złotych. Jest to więc niewiele więcej niż aktualny kurs dolara + VAT, który dawałby nam około 1365 i 909 złotych. Osoby chcące nieco zaoszczędzić mogą sięgnąć po Core Ultra 5 250KF Plus, czyli wersję bez układu graficznego - kosztuje ona 949 złotych. Niestety, Core Ultra 7 270KF Plus nigdzie nie widać, ale tutaj też pewnie będzie o 50 złotych taniej.