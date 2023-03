Wiemy kiedy pojawią się nowe, wysoko wydajne procesory AMD

Wygląda na to, że Intel długo się nie nacieszy z faktu posiadania najwydajniejszych procesorów. AMD szykuje się do premiery rodziny Storm Peak jeszcze w tym roku.

Najnowsze procesory AMD to rodzina Ryzen 7000. Są to konsumenckie jednostki, które dogoniły wreszcie rozwiązania Intela z 2021 roku, oferując obsługę modułów RAM DDR5 oraz interfejsu PCI Express 5.0. Po komputerach stacjonarnych przyszła pora na ofensywę w laptopach, stacjach roboczych oraz serwerach.

AMD Ryzen Threadripper 7000 to architektura AMD Zen4

Tony Yu, dyrektor generalny ASUS China, podczas omawiania możliwości nowych procesorów Intel Sapphire Rapids zdradził, ze procesory AMD Ryzen Threadripper 7000 planowane są na drugą połowę 2023 roku. Będa one oczywiście wymagały nowych platform wyposażonych w gniazdo AMD TR5.

Podobnie jak u Intela nowe procesory o nazwie kodowej "Storm Peak" podzielone zostaną na rozwiązania klasy HEDT oraz do stacji roboczych. W obu przypadkach dostaniemy wreszcie obsługę pamięci RAM DDR5 i interfejsu PCIe 5.0 co powinno zapewnić spory skok wydajności.

AMD Ryzen Threadripper 7000 w wersji HEDT zaoferują czterokanałowy kontroler DDR5 i do 64 linii PCI Express 5.0. Odpowiedniki do stacji roboczych i serwerów mają już dysponować ośmiokanałowym kontrolerem pamięci oraz do 128 linii PCIe 5.0. Szczegóły jak liczba rdzeni i wątków oraz taktowania nie są jeszcze znane.

Źródło zdjęć: ASUS/Bilibili, AMD

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne