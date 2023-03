Wydajne dyski SSD pozostaną niszą aż do 2024 roku

Jeśli czekałeś z modernizacją zestawu komputerowego na wydajne SSD PCIe 5.0 to nie mamy dobrych wieści. To będzie nisza aż do drugiej połowy 2024 roku.

Procesory Intel Alder Lake-S, które debiutowały pod koniec 2021 roku jako pierwsze zaoferowały obsługę pamięci RAM DDR5 oraz interfejsu PCI Express 5.0. Na odpowiedź ze strony AMD czekać musieliśmy niemal rok, do premiery serii Ryzen 7000. Niedługo później dołączyły do tej grupy układy Intel Raptor Lake-S.

W 2023 roku nadal będą królować SSD PCI Express 4.0

SSD PCIe 5.0 przynoszą spory skok wydajności. Maksymalne teoretyczne prędkości dla odczytu i zapisu wzrastają w końcu z 7000 do 14 000 MB/s. Jednak do tej pory w sklepach pojawiło się niewiele nośników półprzewodnikowych nowej generacji i zdaniem specjalistów szybko się to nie zmieni.

K.S. Pua, CEO firmy Phison, twierdzi, że SSD PCIe 5.0 pozostaną niszowym rozwiązaniem aż do drugiej połowy 2024 roku. Jego zdaniem największą popularnością w najbliższych miesiącach nadal będą cieszyć się starsze nośniki z interfejsem PCI Express 4.0. Ze sklepów nie znikną też tanie SSD PCIe 3.0.

Firmy zajmujące się produkcją SSD bardzo ostrożnie podchodzą do tematu SSD PCIe 5.0, wyjątkowo powoli wdrażając nowe technologie. Dotyczy to nawet największych producentów i flagowych nośników. Powód? Wyższy koszt produkcji, ale i światowy kryzys, a więc związana z tym inflacja oraz recesja.

Spore znaczenie ma też fakt, że wiele osób nadal korzysta z platform takich jak AMD AM4, Intel LGA 1200 i starszych, które po prostu nie obsługują nośników nowej generacji. Tym samym pula klientów jest mocno ograniczona. Producenci mogą po prostu czekać na większa popularyzację PCIe 5.0 wśród konsumentów.

Niewielka liczba SSD PCIe 5.0 dostępnych na rynku oraz wyższy koszt ich produkcji sprawia, że pierwsze egzemplarze są bardzo drogie. Mowa zasadniczo o 2x wyższej cenie. A wcale nie przekłada się to na wydajność. Najlepsze SSD PCIe 4.0 oferują prędkości rzędu 7 GB/s, zaś pierwsze SSD PCIe 5.0 to 9-11 GB/s.

K.S. Pua podkreślił, że Phison ma jeszcze spore pole do popisu. Dotychczasowe kontrolery PCIe 5.0 - z Phison E26 na czele - korzystają nadal z litografii 7 nm. Z czasem dostaniemy układy w nowszym procesie produkcji.

