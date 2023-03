Tak cichej i chłodnej karty graficznej jeszcze nie widziałeś

Jeśli jeszcze nie kupiłeś nowej karty graficznej to ASUS i Noctua mają dla Ciebie najlepszy na rynku model GeForce RTX 4080. Jest on bardzo cichy i chłodny.

Najnowsze karty graficzne AMD Radeon RX 7000 oraz NVIDIA GeForce RTX 4000 są znacznie wydajniejsze od poprzednich generacji, zwłaszcza w ray tracingu. Do tej pory w sklepach zadebiutowały głównie modele z wyższej półki. I mimo okazałych układów chłodzenia są to dość ciepłe i głośne podzespoły.

Sugerowana cena jest szalenie wysoka i wynosi 7999 zł

ASUS postanowił to rozwiązać w najlepszy możliwy sposób - prosząc o pomoc specjalistów, czyli firmę Noctua. Obie firmy pracowały w pocie czoła nad najcichszym i najchłodniejszym GeForcem RTX 4080 z nowym układem chłodzenia. Dawno zapowiada karta graficzna debiutuje wreszcie na rynku.

ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition to karta graficzna, która doczekała się nowego radiatora i wentylatorów. W pierwszym przypadku zamiast miedzianej podstawy mamy dużą komorę parową. Dodatkowo zmieniła się konfiguracja rurek cieplnych i tym razem użyto trzech 6 mm oraz pięciu 8 mm.

W przypadku wentylatorów zastąpiono trzy jednostki 110 mm typu slim od ASUS-a dwiema renomowanymi jednostkami 120 mm Noctua NF-A12x25 PWM. Pozwalają one osiągnąć większy przepływ powietrza i wyższe ciśnienie statyczne przy niższych obrotach na minutę, a więc niższej maksymalnej głośności.

Oczywiście cała karta graficzna jest przez to znacznie "grubsza" i zajmuje aż cztery sloty w obudowie. Jednak jest też znacznie cichsza i chłodniejsza. Zdaniem Noctua to nawet do 14,9 dB(A) różnicy! Opisywany układ trafił już do pierwszych recenzentów i wyniki oraz opinie są bardzo dobre.

ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition ma jednak jedną, bardzo poważną wadę. Ta karta graficzna jest szalenie wroga. Francuska redakcja Cowcotland mówi o cenie na poziomie 1700 euro (około 7999 złotych). Dla porównania najtańsze GeForce RTX 4080 w Polsce zaczynają się od około 6200 złotych, zaś GeForce RTX 4090 od 8600 złotych. Tym samym ten model raczej nie będzie zbyt popularny.

