ASRock schłodzi Twoje SSD jak nikt inny

Planujesz kupno nośnika półprzewodnikowego nowej generacji? Boisz się o spadek wydajności pod długotrwałym obciążeniem? W takim razie ASRock ma coś dla Ciebie!

Zarówno procesory AMD Ryzen 7000 jak i Intel Alder Lake oraz Raptor Lake obsługują nowy interfejs PCI Express 5.0. Standard ten oferuje dwa większa przepustowość aniżeli dotychczasowe PCIe 4.0. Ma to największe znacznie w przypadku najlepszych kart graficznych oraz nośników półprzewodnikowych.

Chłodzenie ASRocka ma kosztować około 130 złotych

Flagowe SSD PCIe 5.0 zaoferują wydajność do 14 GB/s (14 000 MB/s). Już pierwsze modele nowej generacji oscylują w granicach 10 - 12 GB/s. Niestety opisywane nośniki mają znacznie większy pobór mocy, a więc i wyższe temperatury po obciążeniem. Konieczne jest więc ich schłodzenie by zapobiec thermal throttlingowi.

ASRock Blazing M.2 Gen 5 Fan-Heatsink to jak mało ambitna nazwa sugeruje układ chłodzenia dla SSD z interfejsem PCI Express 5.0, który wyposażono w metalowy radiator oraz mały wentylator. Do tej pory dołączany był on do flagowych płyt producenta, ale teraz trafi również do samodzielnej sprzedaży.

Mamy tutaj do czynienia z żebrowanym, aluminiowym radiatorem oraz 30-milimetrowym wentylatorem PWM. "Śmigło" zapewnia przepływ powietrza do 4,92 CFM, a więc znacznie więcej niż proponowane przez konkurencję wentylatory 20-milimetrowe. Zakres RPM kontrolowany jest przez użytkownika.

Do wyboru jest pięć różnych wariantów - dwa srebrne, dwa czarne i wersja Taichi. Różnią się one wysokością radiatora. ASRock stworzył je z myślą o swoich płytach głównych z chipsetami Intel Z790, AMD X670E oraz AMD B650(E). Niewykluczone jednak, że będa pasowały również do platform innych producentów.

ASRock Blazing M.2 Gen 5 Fan-Heatsink powinien trafić do sprzedaży lada moment. Sugerowana cena ma wynosić około 30 dolarów, czyli około 130 złotych. To całkiem tanio patrząc na ceny SSD PCIe 5.0.

Źródło zdjęć: ASRock, Wccftech

Źródło tekstu: TechpowerUP, oprac. własne