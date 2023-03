Intel Meteor Lake-S anulowane. Ich miejsce zajmą Intel Arrow Lake-S

Zamieszania w planie wydawniczym Intela ciąg dalszy. Najnowsze informacje sugerują anulowanie procesorów Intel Meteor Lake-S i szybszą premierę Intel Arrow Lake-S.

Najnowsza rodzina procesorów u Niebieskich to Intel Raptor Lake-S, które debiutowały w październiku ubiegłego i styczniu tego roku. Jest to 13. generacja serii Core oferująca więcej rdzeni, wyższe taktowania oraz lepszy kontroler pamięci RAM DDR5 niż seria Intel Alder Lake-S z 2021/2022 roku.

Intel planuje przyśpieszyć premierę procesorów Arrow Lake-S

Następne w kolejce, jeszcze w tym roku, miały być procesory Intel Meteor Lake-S. Ich mocne strony to nowszy proces produkcji - Intel 7 vs Intel 4, lepsze zintegrowane układy graficzne, więcej linii PCI Express 5.0 oraz jeszcze lepszy kontroler pamięci RAM DDR5. Wygląda jednak na to, że Niebiescy zmienili plany.

Chińska redakcja BenchLife powołując się na swoje źródła twierdzi, że procesory Intel Meteor Lake trafią tylko do laptopów i nie zobaczymy układów dla komputerów stacjonarnych. Zamiast tego pod koniec roku powinniśmy otrzymać lekkie odświeżenie oferty czyli procesory Intel Raptor Lake Refresh (LGA 1700).

W przypadku nowej generacji Amerykanie rzekomo planują przyśpieszyć debiut procesorów Intel Arrow Lake-S, które miały pojawić się po rodzinie Intel Meteor Lake-S. Będą one korzystały znowego gniazda LGA 1851 (nazywanego też LGA 1800) oraz wymagały płyt głównych z chipsetami Intel 800.

Chińczycy twierdzą, że na rynku konsumenckim pojawia się tylko płyty główne z układami Intel Z890, B860 i H810. Zabraknie układów H870. Stacje robocze otrzymają zaś układy Intel W880 i Q870.

Z jednej strony te informacje pokrywają się z wcześniejszymi plotkami oraz wyjaśniają brak przecieków na temat nowych CPU. Z drugiej strony Intel Arrow Lake-S mają korzystać z budowy modułowej, a na krzemie znajdą się układy wykonane zarówno w litografii Intel A20, jak i TSMC N3E. Rodzi się więc pytanie czy Niebiescy będą faktycznie gotowi do masowej produkcji w 2 nm w pierwszej połowie 2024 roku?

