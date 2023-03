To będzie najtańszy GeForce RTX 4070 Ti od Tajwańczyków

Nie zwracasz uwagi na wygląd czy RGB LED? Liczy się dla Ciebie wydajność i cena? Świetnie się składa! GIGABYTE szykuje najtańszy model karty GeForce RTX 4070 Ti.

Karty graficzne NVIDIA Ada Lovelace debiutowały na rynku w październiku ubiegłego roku. Najnowszy model to GeForce RTX 4070 Ti, który trafił do sklepów w styczniu. Jest to więc świeża konstrukcje, a partnerzy tacy jak ASUS, MSI, GIGABYTE i inni nadal pracują nad nowymi autorskimi modelami.

RTX 4070 Ti WindForce powinien kosztować ≤ 4400 złotych

Po drogich flagowcach przyszła pora zająć się tańszymi konstrukcjami. A najnowsza nich to model od GIGABYTE z serii WindForce. Mimo wszystko dostajemy tutaj rozbudowany układ chłodzenia i fabryczne OC.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti WindForce to karta graficzna o wymiarach 261 x 126 x 50 milimetrów. Mamy tutaj do czynienia z 2,5-slotowym układem chłodzenia opartym na aluminiowym radiatorze z ośmioma ciepłowodami oraz trzema wentylatorami. Brak tutaj jakiegokolwiek podświetlenia RGB LED.

Rdzeń doczekał się przetaktowania do 2625 MHz, a więc mamy tutaj do czynienia z symbolicznym OC na poziomie 15 MHz względem modelu referencyjnego. Zasilanie to jedna wtyczka typu 12VHPWR. Zestaw złącz wideo jest standardowy - jedno HDMI 2.1a oraz trzy DisplayPort 1.4a.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti WindForce nie trafił jeszcze do sklepów, ale powinno to nastąpić w ciągu najbliższych tygodni. Będzie to szósty - obok AORUS Master i Elite, Gaming, AERO i Eagle - model w ofercie Tajwańczyków. Sugerowana cena nie została zdradzona, ale będzie to najtańszy wariant (≤ 4400 złotych).

