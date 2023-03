GIGABYTE prezentuje zasilacz nowej generacji o mocy 1300 W

GIGABYTE próbuje swoich sił z mocarnymi zasilaczami ATX 3.0 i PCIe 5.0. Specyfikacja wygląda obiecująco, pytanie czy nie powtórzą się problemy wcześniejszych modeli?

Nowe procesory i karty graficzne od AMD, Intela i NVIDII oferują bardzo wysoką wydajność w grach i programach. Nie da się jednak nie zauważyć, że znacznie wzrósł również ich pobór mocy. Jakby tego było mało seria NVIDIA GeForce RTX 4000 korzysta z nowego typu złącza zasilającego.

Zasilacz GIGABYTE oferuje przewód 12VHPWR

Tym samym wiele osób składających nowe lub modernizując stare zestawy komputerowe do grania czy pracy musi zaopatrzyć się również w nowy, mocniejszy zasilacz. GIGABYTE twierdzi, że ma jednostkę idealną.

GIGABYTE UD1300GM PG5 to w pełni modularny zasilacz o mocy 1300 W i sprawności do 90% potwierdzonej certyfikatem 80 PLUS Gold. Spełnia on zarówno wymagania standardu ATX 3.0, jak i PCIe 5.0. Główne kondensatory są japońskie i nie zabrakło szeregu zabezpieczeń jak OVP, OPP, SCP, UVP, OCP i OTP.

Mamy tutaj do czynienia z pojedynczą, mocną linią +12 V(do 128,3 A) oraz aktywnym PFC (>0,9). Całość chłodzi 140-milimetrowy wentylator z wytrzymałym łożyskiem hydraulicznym. Dzięki trybowi półpasywnemu do 20% obciążenia zasilacza "śmigło" pozostaje wyłączone zapewniając wzorową kulturę pracy.

Zdecydowano się na czarne, płaskie wiązki przewodów. Użytkownik ma do dyspozycji jedną wtyczkę ATX (24-pin), dwie EPS (4+4-pin), jedną PCIe 5.0 (12VHPWR), osiem PCIe (6+2-pin), dwanaście SATA i sześć Molex.

GIGABYTE UD1300GM PG5 lada moment trafi do pierwszych sklepów. Zasilacz objęty jest 10-letnią gwarancja producenta. Sugerowana cena w Polsce nie została zdradzona. Biorąc jednak pod uwagę, że model z tej rodziny o mocy 1000 W kosztuje około 859 złotych to można się spodziewać ceny na poziomie około 1000 złotych.

