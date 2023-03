Znamy cenę najtańszego procesora AMD Ryzen 7000 dla graczy

Czekasz na AMD Ryzen 7 7800X3D? Świetnie się składa! Poznaliśmy jego prawdopodobną cenę w Polsce. Trudno ją jednak obiektywnie nazwać "niską".

Pod koniec lutego na rynku debiutowały procesory AMD Ryzen 7000X3D, czyli jednostki wyposażone w dużą pamięć podręczną typu 3D V-Cache. Przyniosła ona naprawdę spory skok wydajności w grach, pozwalając wreszcie Czerwonym na walkę z zeszłorocznymi procesorami Intel Raptor Lake-S.

AMD Ryzen 7 7800X3D powinien kosztować ok. 2399 złotych

Do sklepów trafiły wpierw jednak tylko dwa najwydajniejsze, ale i najdroższe modele. Mowa o AMD Ryzen 9 7950X3D z 16 rdzeniami i 32 wątkami oraz AMD Ryzen 9 7900X3D z 12 rdzeniami i 24 wątkami. Przy cenach na poziomie 3899 i 3299 złotych to nie są zdecydowanie procesory dla przeciętnego Polaka.

Na szczęście w drodze jest jeszcze AMD Ryzen 7 7800X3D, który zaoferuje nam 8 rdzeni i 16 wątków z zegarem bazowym 4,2 GHz. Jak łatwo się domyślić po specyfikacji ma być to najtańsza jednostka. Sklepowy debiut nastąpi już 6 kwetnia. Sugerowana cena w USA ma wynosić 449 dolarów.

Oczywiście przywykliśmy już, że ceny w USA i Europie rzadko kiedy się pokrywają. Na szczęście jak to zwykle bywa zawsze ktoś wyrwie się przed szereg. AMD Ryzen 7 7800X3D pojawił się już w sklepach. Bułgarski Funtech wycenia go na 530 euro (ok. 2495 złotych), a niemiecki Future-X na 607 euro (ok. 2859 złotych).

Rozstrzał jest dość duży, jak to w przypadku przedpremierowych stron produktowych. Czego więc należy się spodziewać? Obstawiałbym, że bliżej rzeczywistości są Bułgarzy. Jeśli AMD utrzyma taki sam stosunek MSRP w USA i Europie jak wcześniej to powinna być to różnica 13%. A więc AMD Ryzen 7 7800X3D powinien kosztować oficjalnie 509 euro, czyli około 2399 złotych. Pytanie jak zachowają się sklepy w Polsce?

Zobacz: Znamy wydajność układu graficznego AMD Radeon 780M

Zobacz: NVIDIA z nową promocją. Do zgarnięcia gra warta 400 złotych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: VideoCardz, AMD

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne