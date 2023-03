NVIDIA z nową promocją. Do zgarnięcia gra warta 400 złotych

Planowałeś kupno karty graficznej NVIDII lup nowego laptopa? Jeśli jesteś graczem to warto poczekać. Zieloni szykują kolejną ciekawą promocję.

Chociaż karty graficzne AMD Radeon RX 7000 oraz NVIDIA GeForce RTX 4000 dostępne są już w sklepach od kilku miesięcy to gracze nie są nimi zainteresowani. Powód? Szalenie wysokie ceny. Najtańsze modele w Polsce zaczynają się od 4300 złotych, a najdroższe kosztują ponad 10 000 złotych!

NVIDIA będzie rozdawać grę Redfall w wersji Bite Black

Czerwoni i Zieloni dwoją się więc i troją by sprzedać zarówno nowe układy, jak i pozbyć się zalegających w magazynach starszych generacji - RX 6000 i RTX 3000. Pomóc z tym mają zestawy promocyjne.

Brytyjski sklep komputerowy Punch Technology przez pomyłkę zbyt wcześnie zdradził plany NVIDII. Wygląda na to, że już niedługo przy zakupie kart graficznych GeForce RTX 4000 do komputerów stacjonarnych oraz laptopów wyposażonych w układy GeForce RTX 4090 RTX i RTX 4080 Laptop otrzymamy kod na grę Redfall.

Redfall to nowa gra od Arkane Austin wydawana przez Bethesda Studios. Mowa o produkcji FPS z otwartym światem, masą akcji i walki. Do wyboru jest zabawa samemu lub w trybie kooperacji. Całość dzieje się w tytułowym mieście "Redfall" obleganym przez wampiry. Tytuł ma planowaną premierę na 2 maja 2023.

NVIDIA planuje uraczyć swoich fanów wydaniem gry w wersji "Bite Black Edition" wartym na Steamie aż 409 złotych. Skąd ta cena? Wszystko za sprawą licznych, limitowanych dodatków. Zestaw zawiera:

Podstawową wersję gry „Redfall”

Przepustkę bohatera Redfall z dwoma przyszłymi bohaterami

Skórkę wiązki laserowej

Dodatek do broni: taktyczny nóż

Strój Devindera z „Ekspedycji na północ”

Strój Jacoba z „Oczu w ciemności”

Strój wojenny Layli

Niestety na razie nie wiadomo kiedy wystartuje i ile potrwa opisywana akcja promocyjna. A to kluczowa informacja by załapać się na klucz do gry. Smuci też fakt, że NVIDIA nie wspomina o tańszych urządzeniach z układami graficznymi GeForce RTX 4070 Laptop, RTX 4060 Laptop czy RTX 4060 Laptop.

Źródło zdjęć: Punch Technology, Redfall

Źródło tekstu: VideoCardz, Punch Technology, oprac. własne