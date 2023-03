MSI prezentuje wypasione myszki dla wymagających graczy

Szukasz lekkiej, ale solidnej myszki o flagowej specyfikacji? W takim razie MSI ma coś dla Ciebie! Do wyboru jest zarówno wersja klasyczna, jak i bezprzewodowa.

Mecze w Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, PUBG, Apex Legends czy innych grach online można wygrywać korzystając nawet z tanich i starych peryferiów komputerowych. Pierwsze skrzypce w końcu zawsze grają umiejętności gracza. Od pewnego poziomu liczy się jednak już każdy szczegół.

Nowe myszki MSI to flagowe konstrukcje gamingowe

Minimalnie lepsza responsywność klawiatury czy myszki może decydować o tym kto odda pierwszy strzał, rzuci umiejętność czy wykona unik. A więc o tym kto przeżyje pojedynek w grze. Tutaj z pomocą przychodzą akcesoria dedykowane graczom. A tak się składa, że MSI pokazał właśnie dwa flagowe gryzonie i to z RGB LED.

MSI Clutch GM51 Lightweight to przewodowa myszka o wymiarach 122 x 65 x 45 milimetrów i wadze 75 gramów. Mamy tutaj do czynienia z sensorem PixArt PAW3395 o rozdzielczości do 26 000 DPI, maksymalnej prędkości do 650 IPS oraz przyśpieszeniu do 50 G. Jest to iście flagowa specyfikacja z raportowaniem 8000 Hz.

Użytkownik ma do dyspozycji sześć przycisków, pod którymi ukryto przełączniki Omron o deklarowanej żywotności do 60 milionów kliknięć. Skorupa jest ergonomiczna, a na bokach znalazły się opatentowane uchwyty zwiększające kontrolę nad myszką. Ślizgacze wykonane zostały z teflonu (PTFE).

Osoby preferujące bezprzewodowe konstrukcję mogą sięgnąć po MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless. Mowa o bliźniaczej specyfikacji, acz nieco wyższej wadze - 85 gramów. Wbudowany akumulator 550 mAh pozwala według deklaracji producenta nawet na 150 godzin pracy na jednym ładowaniu.

Użytkownik ma do wyboru trzy tryby łączności - elastyczny przewód USB, dedykowany odbiornik 2,4 GHz MSI SwiftSpeed oraz Bluetooth. Całość dopełnia dedykowane oprogramowanie MSI Center pozwalające na dostosowanie ustawień, stworzenie własnych profili i makr oraz zmianę lub wyłączenie podświetlenia

Sugerowane ceny w Polsce ustalono na 379 złotych za MSI Clutch GM51 Lightweight oraz 539 złotych za MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless. To sporo, ale podobnie kosztują flagowce innych znanych producentów. Dodatkowo w pudełku z bezprzewodowym modelem dostajemy specjalną stację ładującą.

Zobacz: Kup procesor AMD Ryzen 7000 i zaoszczędź do 500 złotych

Zobacz: Płyta na stulecia. Przeżyje ciebie, twoje dzieci, a może nawet i wnuki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: MSI

Źródło tekstu: oprac. własne