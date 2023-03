NVIDIA obniża ceny GeForce RTX 4090, ale nadal jest drogo

Czyżby najnowsze karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 nie sprzedawały się najlepiej? Zieloni po cichu obniżyli sugerowane ceny za flagowy model.

NVIDIA GeForce RTX 4090 to flagowiec aktualnej generacji o nazwie Ada Lovelace. Wspomniana karta graficzna debiutował 12 października 2022 roku. Oferuje ona najwyższą na rynku wydajność w grach i programach, która pozostawia konkurencyjny układ AMD Radeon RX 7900 XTX daleko w tyle.

Jak na razie obniżek cen NVIDII nie widać jeszcze w Polsce

Niestety ceny najnowszych kart graficznych zarówno od AMD, jak NVIDII są szalenie wysokie. Wystarczy przypomnieć, że MSRP modelu GeForce RTX 4090 w Europie ustalono na 1949 euro (równowartość ok. 9185 złotych). Wygląda jednak na to, że Zieloni poszli wreszcie po rozum do głowy.

Jak zauważyła francuska redakcja Cowcotland, NVIDIA obniżyła na swojej oficjalnej stronie sugerowane ceny za karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4090 w wersji Founders Edition, czyli modele referencyjne. Zamiast wcześniejszych 1949 euro mowa teraz o 1819 euro, a więc obniżce na poziomie około 7%.

W Polsce NVIDIA na swojej stronie reklamuje tylko autorskie modele GIGABYTE i ASUS, które wyceniono są nadal na zawrotne 9899, 10 699 czy nawet 11 339 złotych. To nijak nie pokrywa się z cenami za wersje FE w innych krajach Unii Europejskiej. W końcu 1819 euro to równowartość około 8559 złotych.

Na szczęście tutaj z pomocą przychodzą partnerzy. Modele autorskie jak Palit GeForce RTX 4090 GameRock można kupić już od 8579 złotych w sklepach takich jak Morele. A jak wygląda cena innych przedstawicieli serii NVIDIA GeForce RTX 4000? Jak donosi VideoCardz w Europie prezentuje się to następująco:

NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition: €1959 → €1819 (-7%)

NVIDIA GeForce RTX 4080 Founders Edition: €1469 → €1399 (-5%)

NVIDIA GeForce RTX 4080 Custom: €1469 → €1229 (-16%)

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Custom: €899 → €875 (-3%)

Pozostaje tylko liczyć na kolejne, bardziej znaczące obniżki. Wysokie ceny za układy AMD Radeon RX 7000 oraz NVIDIA GeForce RTX 4000 skutecznie zniechęcają graczy, którzy nie są nimi aktualnie zainteresowani.

Zobacz: MSI prezentuje wypasione myszki dla wymagających graczy

Zobacz: Kup procesor AMD Ryzen 7000 i zaoszczędź do 500 złotych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne