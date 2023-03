Znamy wydajność układu graficznego AMD Radeon 780M

Planujesz kupno tańszego laptopa, który będzie w stanie odpalić również gry? A może marzysz o małej konsoli? W obu przypadkach AMD szykuje coś ciekawego!

Tym razem AMD szykuje się do prawdziwej ofensywy na rynku mobilnych procesorów. W sklepach pojawią się laptopy z procesorami z serii Ryzen 7020, 7030, 7035, 7040 i 7045 w wersjach U, H(S) i HX. Dostaniemy więc zarówno bardzo wydajne i drogie CPU, jak i przystępne cenowo APU o całkiem sporych możliwościach.

AMD chce udowodnić, że tanie granie jest nadal możliwe

Do tej pory najwięcej przecieków pojawia się na temat układów AMD Ryzen 7x40. Chwilę temu pisaliśmy o wydajności jedno- i wielowątkowej AMD Ryzen 5 7640U, a teraz przyszła pora na AMD Radeon 780M.

AMD Radeon 780M to zintegrowany układ graficzny wyposażony w 12 jednostek CU. Identycznie więc jak w starszym Radeonie 680M. Tym jednak razem mamy do czynienia z nowszą architekturą AMD RDNA3 zamiast RDNA2. Przejawia się to między innymi wyższymi taktowaniami do 2700 MHz (ok. +300 MHz).

W bazie programu testowego Geekbench pojawiły się wyniki dla opisywanego iGPU, które znajdowało się w procesorze AMD Ryzen 7 7840HS. W przypadku wydajności dla OpenCL mowa o 36 757 punkach. To plasuje go między laptopowymi układami NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q, a GTX 1650 Max-Q z 2020 roku.

Należy oczywiście pamiętać, że OpenCL nie jest najlepszym wyznacznikiem wydajności w grach. Co więcej sporo będzie zależeć od konkretnego modelu laptopa. A dokładniej użytego CPU, ustawień w BIOS-ie czy układu chłodzenia. Przykładowo starszy AMD Radeon 680M w tym samym teście notuje od 28 do 34 tysięcy punktów.

Tak czy siak AMD Radeon 780M może być ciekawym rozwiązaniem do pogrania w starsze tytuły lub gry sieciowe w przypadku tańszych laptopów i małych konsol od GPD, AyaNeo, AYN i innych producentów.

