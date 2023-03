Genesis wypuszcza tanią i cichą klawiaturę mechaniczną

Chcesz wejść w świat klawiatur mechanicznych? Do tej pory odstraszała Cie wysoka cena i/lub głośna praca? Nie ma sprawy, Genesis rozwiązał oba te problemy!

Klawiatury mechaniczne praktycznie wyparły z rynku konstrukcje membranowe. Wszystko za sprawą szybszego rejestrowania naciśnięcia klawiszy oraz większej responsywności. Należy do tego dodać możliwość dopasowania klawiatury pod siebie za sprawą ogromu różnych dostępnych na rynku przełączników.

Genesis Thor 303 TKL Silent Switch wyceniono na 249 złotych

Oczywiście "mechaniki" mają też swoje wady. Największe z nich to wysoka cena i gorsza kultura pracy. Podczas grania czy pisania mamy do czynienia z głośnym klekotaniem. Genesis twierdzi jednak, że ma na to rozwiązanie. Mowa o nowej wersji przystępnej cenowo klawiatury Thor 303 TKL, czyli wariancie Silent Switch.

Genesis Thor 303 TKL Silent Switch to przewodowa klawiatura mechaniczna o wymiarach 355 x 136 x 36 milimetrów i wadze 865 gramów. Mamy tutaj do czynienia z aluminiową konstrukcją bez panelu numerycznego wyposażoną w 87 klawiszy z nakładkami z ABS. Całość dopełnia podświetlenie RGB LED.

Nowa wersja klawiatury korzysta z przełączników Outemu Peach Silent w wersji Hot-Swap (można je wymienić bez lutowania). Cechują się one o 20% cichszą pracą aniżeli Outemu Brown. Próg aktywacji wynosi 2 mm, a siła aktywacji to zaledwie 40 G. Sprawdzą się więc zarówno podczas grania, jak i pisania.

Klawiatura Genesis Thor 303 TKL Silent Switch trafiła już do pierwszych sklepów. Sugerowana cena to zaledwie 249 złotych. W zestawie dostajemy dodatkowo dwa zapasowe przełączniki oraz keycap i switch pullery.

Źródło zdjęć: Genesis

Źródło tekstu: oprac. własne