Tania karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 pozuje do zdjęć

Czekasz na tanie karty graficzne NVIDIA GeForce nowej generacji? Świetnie się składa! W sieci pojawił się po raz pierwszy model GeForce RTX 4060 (Ti).

Kilka godzin temu pisaliśmy o karcie graficznej, z której zrezygnowała NVIDIA. Chodziło o GeForce RTX 4070 w wersji Founders Edition. To samo źródło, czyli użytkownik Twittera o pseudonimie KittyYYuko, podzielił się kolejnymi ciekawymi zdjęciami. Tym razem mowa o dużo słabszym, ale i znacznie tańszym modelu.

NVIDIA GeForce RTX 4060 (Ti) zaoferuje 8 GB pamięci VRAM

Na opublikowanych zdjęciach widać kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060 w wersji Founders Edition. Mimo iż układ chłodzenia na pierwszy rzut oka wygląda identycznie do znanych nam już konstrukcji to w rzeczywistości jest dużo mniejszy. Karta graficzna jest krótsza oraz zajmuje tylko dwa sloty.

Chociaż napis na coolerze jednoznacznie wskazuje na kartę GeForce'a RTX 4060, to KittyYYuko twierdzi, że niewykluczone, iż jest to GeForce RTX 4060 Ti. NVIDIA może po prostu korzystać z tych samych układów chłodzenia podczas wewnętrznych testów. Lub po prostu doszło do zmiany specyfikacji jak miało to miejsce w przypadku GeForce RTX 4080 12 GB, który trafił koniec końców na rynek jako GeForce RTX 4070 Ti.

Zgodnie z dotychczas opublikowanymi informacjami NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti ma korzystać z przyciętego rdzenia AD106-350 wyposażonego w 4352 jednostki CUDA. Całość doprawiona 8 GB pamięci RAM GDDR6 na 128-bitowej szynie danych i przy TDP rzędu 160 W.

NVIDIA GeForce RTX 4060 to już pełen układ AD107-400 wyposażony w 3072 rdzenie CUDA. Pamięć VRAM pozostanie bez zmian - 8 GB GDDR6 na 128-bitowej szynie danych, ale TDP zredukowano do 115 W.

Obie karty graficzne mają korzystać z interfejsu PCI Express 4.0 x8. I chociaż na zdjęciach faktycznie widoczny jest model Founders Edition to w sprzedaży nie zobaczymy raczej ani Geforce RTX 4060 FE, ani RTX 4060 Ti FE. NVIDIA przeważnie ogranicza te wersje do wyższych i droższych modeli kart graficznych.

