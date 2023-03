Płyty główne z DDR4 odchodzą do lamusa. Producenci stawiają na DDR5

Planowałeś kupić płytę główną z chipsetem Z790 i sparować ją z modułami RAM DDR4? W takim razie warto się pośpieszyć, bo Tajwańczycy przestawiają się na DDR5.

Pamięci RAM w standardzie DDR5 zawitały pod domowe strzechy w listopadzie 2021 roku. Wszystko dzięki procesorom Intel Alder Lake-S oraz dedykowanym im płytom głównym z chipsetami Intel 600 i gniazdem LGA 1700. Rok później dołączyły do nich jednostki AMD Ryzen 7000 oraz płyty główne AMD AM5.

Płyty główne dla entuzjastów już tylko z pamięciami DDR5

Niebiescy chcąc ułatwić swoim fanom modernizacje PC oferują w procesorach Intel Core 12. i 13. generacji kontroler zarówno dla pamięci DDR5, jak i DDR4. Czemu? Pierwsze moduły RAM nowej generacji były bardzo drogie. Oczywiście to dwa różne, niekompatybilne ze sobą złącza. Na szczęście DDR5 mocno potaniało.

Z tego powodu jeden z największych producentów płyt głównych chce się pożegnać ze starszym standardem. Jak donosi chińska redakcja Expreview, MSI planuje porzucenie wybranych płyt głównych obsługujących pamięci DDR4. Po wyczerpaniu stanów magazynowych nie zostanie wznowiona już ich produkcja. Mowa o:

MSI MPG Z790 Edge WiFi DDR4

MSI PRO Z790-A WiFi DDR4

MSI PRO Z790-P DDR4

MSI MAG B760 Mortar DDR4

Oczywiście Tajwańczycy mają w ofercie również inne modele wspierające pamięci RAM DDR4. O nich chińskie źródło nic nie wspomina. Wygląda więc na to, że MSI ograniczy wsparcie starszych i wolniejszych pamięci RAM do platform z chipsetami B760 i H610, czyli średniego i niskiego segmentu cenowego. Ma to sporo sensu biorąc pod uwagę jak mocno potaniały moduły DDR5, zwłaszcza propozycje wolniejsze niż 6000 MT/s.

