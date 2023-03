To istne szaleństwo! Procesor o poborze mocy prawie 1900 W

Najnowsze procesory Intel Sapphire Rapids brylują w rankingach wydajności wielowątkowej. Dodatkowo moc obliczeniową można wycisnąć z pomocą podkręcania. Wiąże się to jednak z szalenie wysokim poborem mocy.

Intel Sapphire Rapids to procesory, które debiutowały na rynku na początku tego roku. Mowa o jednostkach z rodziny Xeon skierowanych do stacji roboczych i komputerów klasy HEDT. Korzystają one z ogromnego gniazda LGA 4677 i oferują do 56 rdzeni i 112 wątków. Jest to alternatywa dla serii AMD Ryzen Threadripper.

Intel Xeon W9-3495X po OC pobierał aż 1881 W

Mimo wykorzystania litografii Intel 7 (a więc 10 nm ESF) tak duża liczba rdzeni cechuje się wysokim TDP, które określane jest przez Niebieskich na 350 W. Oczywiście pobór mocy w określonych scenariuszach - tryb turbo czy ręczne podkręcanie - może być znacznie wyższy. Jak bardzo? Znamy już odpowiedź.

ElmorLabs, profesjonalny overclocker współpracujący z ASUSem, wziął na warsztat procesor Intel Xeon W9-3495X. Sparowano go z płytą główną ASUS Pro WS W790E-SAGE SE, pamięciami RAM G.SKILL Zeta R5 DDR5 oraz... aż dwoma zasilaczami SuperFlower Leadex, każdy o mocy 1600 W.

Po co aż dwa zasilacze? Cóż, jak zwykle chodziło o bicie rekordów w ekstremalnym OC. Taktowania wszystkich 56 rdzeni ustalono na 5,1 GHz, a procesor schłodzony został ciekłym azotem do -91,8°C. Całość przetestowano w programie Cinebench R23. Osiągnięto 132 220 punktów dla wydajności wielowątkowej.

Chociaż wynik robi wrażenie to nie pozwolił on na pobicie rekordu świata (132 484 punktów). Warto jednak zwrócić uwagę na szczytowy pobór mocy, który sięgnął zawrotnych 1881 W. Cóż, świat ekstremalnego podkręcania rządzi się swoimi prawami i nie ma żadnego przełożenia na CPU pracujące w zwykłych PC.

Źródło zdjęć: ElmorLabs, Intel

Źródło tekstu: HardwareLuxx, oprac. własne