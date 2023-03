AMD kolejny raz zawodzi. Premiera nowych procesorów opóźniona

Jeśli chciałeś kupić nowego laptopa z AMD Ryzen 7000 jeszcze w tym miesiącu to nie mamy dobrych wieści. Konstrukcje z średniego segmentu cenowego pojawią się z opóźnieniem. Rzekomo dla naszego dobra.

Na targach CES 2023 w Las Vega zapowiedziano całe zatrzęsienie mobilnych procesorów AMD Ryzen 7000. Wywołały one spore zamieszanie bo tym razem obiecano zaoferować aż pięć różnych serii - AMD Ryzen 7045, Ryzen 7040, Ryzen 7035, Ryzen 7030 i Ryzen 7020. Dwie pierwsze to najnowsza architektura Zen4, kolejna to Zen3+, następnie Zen3 i wreszcie stare Zen2. Do tego dochodzą różne iGPU - RDNA3, RDNA2 i Vega.

Laptopy z AMD Ryzen 7040 zobaczymy dopiero w kwietniu

Prawdopodobnie jednymi z najbardziej wyczekiwanych procesorów są jednostki AMD Ryzen 7040. Mowa o monolitycznej budowie w litografii 4 nanometrów od TSMC, która oferuje nowe architektury (Zen4 i RNDA3). To powinno pozwolić na granie w gry nawet w urządzeniach pozbawionych dedykowanej karty graficznej.

Laptopy z procesorami AMD Ryzen 7040 ("Phoenix") miały według obietnic debiutować w marcu. Czerwoni wydali jednak oficjalny komunikat przesuwający premierę o miesiąc, na kwiecień 2023. Powód? "Chęć zaoferowania użytkownikom jak najlepszych doznań z obcowania ze sprzętem."

W ramach serii AMD Ryzen 7040 dostaniemy przynajmniej trzy procesory:

AMD Ryzen 9 7940HS - 8 rdzeni, 16 wątków; 4,0/5,2 GHz, TDP 35 - 54 W

- 8 rdzeni, 16 wątków; 4,0/5,2 GHz, TDP 35 - 54 W AMD Ryzen 7 7740HS - 8 rdzeni, 16 wątków; 3,8/5,1 GHz, TDP 35 - 54 W

- 8 rdzeni, 16 wątków; 3,8/5,1 GHz, TDP 35 - 54 W AMD Ryzen 6 7540HS - 6 rdzeni, 12 wątków; 4,3/5,0 GHz, TDP 35 - 54 W

Trafią one do laptopów ze średniej półki cenowej. Należy się jednak spodziewać, że producenci tacy jak GPD, Ayaneo, AYN i inni wykorzystają je również w przenośnych konsolach i urządzeniach typu UMPC.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: AnandTech, oprac. własne