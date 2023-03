Chińczycy szykują naprawdę dziwną kartę graficzną. To może mieć sens

Zależy Ci na niskich temperaturach karty graficznej? Myślisz o mocnym OC rdzenia i pamięci? W takim razie Chińczycy mają coś dla Ciebie. Mowa o wyjątkowych modelach MaxSun Mega Gamer z oryginalnym, rozbudowanym układem chłodzenia.

Zarówno AMD, jak i NVIDIA wydały już karty graficzne nowej generacji, czyli serie Radeon RX 7000 oraz GeForce RTX 4000. Jednak gracze nie są nimi zainteresowani. Najnowsze rozwiązania od Zielonych posiada mniej niż 1% graczy na Steamie. W przypadku Czerwonych wygląda to jeszcze gorzej.

MaxSun stawia na układ chłodzenia z aż 5 wentylatorami

Znani producenci tacy jak ASUS, MSI, GIGABYTE i inni dwoją się więc i troją przy tworzeniu nowych autorskich modeli, tak by przekonać konsumentów do zakupu. Z rękawa wyciągane są coraz oryginalniejsze pomysły. Wygląda jednak na to, że "królem dziwności" będzie chińska firma MaxSun.

Chińczycy szykują karty graficzne MaxSun GeForce RTX 4080 Mega Gamer oraz GeForce RTX 4070 Ti Mega Gamer które wyposażono w wyjątkowy układ chłodzenia. Prócz pokaźnych radiatorów znajdziemy tutaj aż... pięć wentylatorów! Trzy klasyczne oraz dwa miniaturowe na górze karty graficznej.

Producent potwierdza, że oba układy doczekają się fabrycznego podkręcenia. Dokładne zegary nie zostały niestety zdradzone. Ma być to jednak flagowa seria kart graficznych, a więc OC powinno być wysokie.

Trudno powiedzieć czy dwa niewielkie wentylatory poprawią temperatury kart z TDP na poziomie 320/285 W. Ich lokalizacja jest bardzo dobra i z pewnością to przydatniejszy dodatek niż wbudowany ekran LCD. Pytanie jednak jak z wydajnością i kulturą pracy. Tego typu małe "śmigła" pracują przeważnie dość głośno.

MaxSun to producent stawiający na rynek Chiński. Ich produkty nie są dostępne w oficjalnej sprzedaży w Europie. Tak czy siak seria MGG (Mega Gamer) zdecydowanie jest czymś nowym w świecie PC.

