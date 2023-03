Dobre wieści na temat kart graficznych GeForce RTX 4070 i RTX 4060

W sieci pojawiły się nowe, potwierdzone informacje na temat tańszych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4070 i RTX 4060. Część z nich jest bardzo dobra.

Pod koniec roku na rynku debiutowały karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000. Do tej pory do sprzedaży trafiły trzy modele - GeForce RTX 4090, RTX 4080 oraz RTX 4070 Ti. Wszystkie z nich bardzo wydajne, ale i bardzo drogie. Wielu konsumentów czeka więc na nieco słabsze, ale dużo tańsze propozycje.

Do sklepów trafią karty GeForce RTX 4070 w dwóch wersjach

W drodze są karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4070 i RTX 4060, a więc chyba najpopularniejszy co generację segment cenowo-wydajnościowy. Im bliżej premiery tym więcej w sieci pojawia się plotek i przecieków. A najnowsze informacje są całkiem dobre, zwłaszcza dla przeciwników 12VHPWR.

GIGABYTE jest na tyle pewien specyfikacji nowych kart graficznych, że dodał ich obsługę do swojego oprogramowania "GIGABYTE Control Center" w wersji "23.03.02.01". Dzięki temu potwierdzają się wcześniejsze informacje - GeForce RTX 4070 będzie dysponować 12 GB, a RTX 4060 8 GB pamięci VRAM.

Dodatkowo, jako że rozszyfrowywanie nazw kodowych od Tajwańczyków jest dość proste, to wiemy, że na start zobaczymy na pewno modele takie jak:

GIGABYTE RTX 4070 AERO OC 12 GB (GV-N4070AERO OC-12G)

(GV-N4070AERO OC-12G) GIGABYTE RTX 4060 GAMING OC 8 GB (GV-N4060GAMING OC-8GD)

Kolejna informacja pochodzi od niemieckiej redakcji Igor'sLAB i potwierdzona została przez VideoCardz. NVIDIA nie będzie wymagać od partnerów stosowania złącza zasilającego 12VHPWR w słabszych kartach.

Do sprzedaży trafią karty GeForce RTX 4070 w dwóch wersjach. Jedna z fabrycznym OC, TDP 225 W i nowym złączem 16-pin; druga z opcjonalnym OC, TDP 200 W i jednym lub dwoma klasycznymi złączami 8-pin. Modele z pierwszej grupy będą wydajniejsze po wyjęciu z pudełka, ale i droższe. Drugie zaś będą "tanie". Niestety nie wiemy jeszcze co to oznacza, prócz tego, że mają zachować cenę sugerowaną przez Zielonych.

Wyjaśnia to opisywane przez nas wcześniej zamieszanie z premierą GeForce RTX 4070. Embargo na niezależne testy schodzi 12 kwietnia 2023, ale tylko na część modeli. Karty graficzne trafią do sklepów 13 kwietnia.

Źródło zdjęć: Shutterstock, VideoCardz, Telepolis

Źródło tekstu: VideoCardz, Igor'sLAB, oprac. własne