Tragedia. Pierwsze SSD PCIe 5.0 są bardzo drogie, głośne i brzydkie

W sklepach przybywa nośników półprzewodnikowych nowej generacji. Oferują one nieosiągalne do tej pory prędkości odczytu i zapisu. Mają jednak też swoje wady.

Bardzo wydajny interfejs PCI Express 5.0 jest już dostępny w komputerach domowych od końca 2021 roku. Wszystko dzięki procesorom Intel Alder Lake. Niestety na odpowiedź AMD jak zwykle trzeba było poczekać, a procesory Ryzen 7000 obsługujące PCIe 5.0 pokazały się dopiero pod koniec 2022 roku.

SSD PCIe 5.0 są dwa razy droższe od modeli PCIe 4.0

Na szczęście sporo producentów zapowiedziało już swoje wyjątkowo szybkie SSD PCIe 5.0. Do sklepów trafiają już pierwsze modele jak CFD Gaming czy GIGABYTE AORUS Gen5 1000. Niedawno w Stanach Zjednoczonych pojawiła się tez propozycja firmy Inland, a dokładniej model TD510.

Inland TD510 to nośnik półprzewodnikowy M.2 2280 korzystający z interfejsu PCI Express 5.0 oraz protokołu NVMe 2.0. Mamy tutaj do czynienia z kośćmi 3D TLC NAND oraz kontrolerem Phison E26. Deklarowana wydajność to do 10 000 MB/s dla odczytu i do 9500 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. W przypadku odczytu i zapisu losowego jest to kolejno do 1 500 000 IOPS i 1 250 000 IOPS.

Oczywiście nie jest tajemnicą, że SSD PCIe 5.0 względem PCIe 4.0 cechują się znacznie większym poborem mocy, a więc i wyższymi temperaturami. Dlatego konieczne stosowanie jest wymyślnych układów chłodzenia.

Inland zdecydował się na aluminiowy radiator z małym wentylatorem. Mowa o kilkunastu tysiącach RPM z brzydkim przewodem zasilającym SATA/Molex. Pierwsi użytkownicy skarżą się na duży hałas.

Jakby tego było mało opisywany SSD jest bardzo drogi. Inland TD510 2 TB kosztuje 350 dolarów, czyli około 1515 złotych. To dwa razy drożej niż wydajne SSD PCIe 4.0 o tej samej pojemności jak Kingston KC3000. Oczywiście to głównie "podatek od nowości", a cena z czasem (i rosnącą konkurencją) znacznie spadnie.

