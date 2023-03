Wyjątkowe pamięci RAM DDR5, które pozwolą Ci wyróżnić się z tłumu

Chcesz by Twój zestaw komputerowy był nie tylko wydajny, ale też ładnie wyglądał? Nie ma sprawy! Wystarczy sięgnąć po nowe moduły RAM DDR5 od firmy Netac.

Netac Technology to chińska firma założona w 1999 roku w Shenzhen. Jest to głównie producent OEM i ODM, który ma również własną markę "Netac". Ich specjalnością są przystępne cenowo karty pamięci, nośniki półprzewodnikowe, moduły RAM, pamięci USB oraz inne pomniejsze akcesoria.

Netac ma najtańsze moduły RAM DDR5-8000 z RGB LED

Pod koniec ubiegłego roku Chińczycy zapowiedzieli nowe moduły RAM DDR5 z serii Hurricane Z RGB. Ich cechą szczególną miała być bardzo wysoka wydajność oraz wyjątkowy wygląd. Prócz bogatego podświetlenia RGB LED mowa o srebrnych radiatorach. A tak się składa, że całość trafiła już do sprzedaży.

Netac Hurricane Z RGB to moduły RAM DDR5 dla komputerów stacjonarnych. Oparto je na sprawdzonych kościach pamięci Hynix A-Die. Do wyboru są modele oferujące efektywne taktowanie od 6000 do 8000 MHz, przy opóźnieniach rzędu CL 32 - 38. Najwydajniejszy wariant potrzebuje napięcia aż 1,5 V.

W sprzedaży pojawiły się zestawy o pojemności 16 i 32 GB. Jak na razie debiut nastąpił tylko w Chinach, ale pamięci powinny zawitać w Europie w najbliższych tygodniach. Ceny (2x 16 GB) prezentują się następująco:

DDR5-8000 : CL 38-48-48-128; 1,5 V, 2299 RMB ( ok. 1475 PLN )

: CL 38-48-48-128; 1,5 V, 2299 RMB ( ) DDR5-7600 : CL 36-46-46-122; 1,4 V, 1899 RMB ( ok. 1219 PLN )

: CL 36-46-46-122; 1,4 V, 1899 RMB ( ) DDR5-7200 : CL 34-45-45-115; 1,4 V, 1699 RMB ( ok. 1095 PLN )

: CL 34-45-45-115; 1,4 V, 1699 RMB ( ) DDR5-6600 : CL 34-40-40-105; 1,4 V, 1499 RMB ( ok. 965 PLN )

: CL 34-40-40-105; 1,4 V, 1499 RMB ( ) DDR5-6200 : CL 32-38-38-96; 1,35 V, 1399 RMB ( ok. 899 PLN )

: CL 32-38-38-96; 1,35 V, 1399 RMB ( ) DDR5-6000: CL 36-36-36-96; 1,35 V, ??? (brak danych)

Jeśli podobne ceny utrzymają się w Europie to będą to jeden z tańszych i szybszych modułów RAM typu DDR5. Podświetlenie RGB LED jest kompatybilne z systemami ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, GIGABYTE RGB Fusion i ASRock Polychrome Sync.

