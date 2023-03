GALAX wypuszcza białe karty GeForce RTX 4080 stworzone z myślą o OC

Szukasz wydajnej, wyróżniającej się z tłumu karty graficznej? Twoją pasją jest podkręcanie? W takim razie GALAX ma coś dla Ciebie! Mowa o serii Hall of Fame.

Rodzina kart graficznych NVIDIA Ada Lovelace debiutowała na rynku w październiku ubiegłego roku. Wpierw dostaliśmy model GeForce RTX 4090, miesiąc później GeForce RTX 4080, a styczniu tego roku pojawił się GeForce RTX 4070 Ti. Większość partnerów Zielonych dawno już wypuściła swoje autorskie wersje

GALAX kusi wysokimi zegarami i współczynnikiem TDP

Mimo wszystko układy w białej wersji kolorystycznej nadal należą do rzadkości. Na szczęście już niedługo w sklepach pojawią się trzy takie propozycje od firmy GALAX. Wszystkie z nich skierowane do entuzjastów OC.

Chociaż GALAX wypuścił już wcześniej białe karty GeForce RTX 4090 oraz RTX 4070 Ti z serii Hall of Fame to dopiero teraz seria wzbogaci się o modele GALAX GeForce RTX 4080 HOF. Od czasu zrezygnowania firmy EVGA ze współpracy z NVIDIĄ to ostatni producent tworzący układy z myślą o biciu rekordów świata w podkręcaniu.

Chińczycy zdradzili, że nowe układy będą dysponować podwójnym biosem. Profil "Silent" zaoferuje bazowe taktowanie 2505 MHz i TDP 320 W. Tryb "Performance" to już wyższe zegary i TDP 400 W z możliwością ręcznej zmiany nawet na 470 W. Dokładna specyfikacja wygląda następująco:

GALAX GeForce RTX 4080 HOF OC LAB Plus-X : 2640 MHz boost, HOF Panel III

HOF Panel III to nic innego jak dodatkowy ekran wyświetlający najważniejsze parametry karty graficznej. Niestety GALAX nie zdradził daty premiery i sugerowanych cen. Należy jednak zakładać, że będzie drogo. Seria Hall of Fame zawsze jest dość limitowana, a dodatkowo będą to jedne z najwydajniejszych modeli na rynku.

