JONSBO prezentuje ciche chłodzenie procesora dla fanów małych PC

Składasz miniaturowy zestaw komputerowy? Szukasz odpowiedniego chłodzenia procesora? JONSBO ma coś dla Ciebie! I to w oryginalnej kolorystyce.

Małe zestawy komputerowe stały się całkiem popularne. W formacie SFF (Small Form Factor) można złożyć już nie tylko maszynę do internetu czy multimediów, ale prawdziwą gamingową bestię. Oczywiście wymaga to nieco wiedzy by dobrać odpowiednie podzespoły. Tych w sklepach jest jednak coraz więcej.

JONSBO HP400S poskromi procesory z TDP do 140 W

Znany i ceniony chiński producent JONSBO rozszerzył dzisiaj swoje portfolio o nowy zestaw chłodzenia dla procesorów Intela i AMD. Mowa o niskoprofilowym modelu w oryginalnej biało-niebieskiej kolorystyce.

JONSBO HP400S to horyzontalne chłodzenie o wymiarach 103 x 92 x 40 milimetrów i wadze 350 gramów. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym radiatorem oraz czterema 6-milimetrowymi rurkami cieplnymi.

Całość dopełnia wentylator 90-milimetrowy typu slim. Pracuje on z prędkością do 2800 (±10%) obrotów na minutę przy wydajności do 38,18 CFM i deklarowanej kulturze pracy do 34 dB(A).

Producent twierdzi, że JONSBO HP400S poradzi sobie z procesorami o TDP 140 W i mniej. Chłodzenie kompatybilne jest z nowszymi i starszymi procesorami, a więc gniazdami Intel LGA 1700, 1200, 15x oraz AMD AM5 i AM4. Sugerowana cena nie została zdradzona, ale nie powinno być przesadnie drogo.

Źródło zdjęć: JONSBO

Źródło tekstu: oprac. własne