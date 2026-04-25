Powraca po 2 latach. Ten atomowy okręt podwodny budzi wrażenie

Jeden z najlepiej wyposażonych okrętów podwodnych

USS New Jersey, bo właśnie o tej łodzi podwodnej mowa, to podwodny okręt atomowy klasy Virginia wprowadzony do amerykańskiej marynarki wojennej w kwietniu 2024 roku. Żeby jednak mógł wypełniać swoje zadania, USS New Jersey musiał przejść Post Shakedown Availability, czyli serię testów i przeglądów technicznych związanych z wykryciem dotychczasowo niewidocznych usterek oraz ulepszeniem osprzętu i oprogramowania zanim okręt będzie mógł długoterminowo służyć marynarce.

Po modernizacji okręt przeszedł testy na morzu i dopiero wtedy wrócił do floty. To ważne, bo klasa łodzi Virginia jest niezwykła. To platforma, która potrafi polować na inne okręty podwodne, zwalczać okręty nawodne, prowadzić uderzenia rakietowe i wykonywać misje szpiegowskie. Może odpalać pociski manewrujące, torpedy i bezzałogowe pojazdy. Działa jak podwodny węzeł dowodzenia, który zbiera dane, analizuje je i pozwala załodze reagować szybciej niż przeciwnik.

Okręt New Jersey z klasy Virginia wyróżnia się też tym, że został zaprojektowany dla zintegrowanej załogi. To pierwszy okręt swojej klasy, który od początku przystosowano do wspólnej służby kobiet i mężczyzn. Ma 115 metrów długości, 10,36 metra szerokości i potrafi przekroczyć 25 węzłów, czyli około 46 km/h pod wodą. To sporo jak na jednostkę ważącą około 7100 ton metrycznych.

Za budowę odpowiadały dwie największe firmy stoczniowe w USA, a przy projekcie pracowały tysiące specjalistów. To jedenasty okręt klasy Virginia zbudowany w Newport News i dwudziesty trzeci powstały w ramach wieloletniej współpracy z General Dynamics Electric Boat.