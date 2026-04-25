Korzystasz z tego popularnego narzędzia? Koniecznie sprawdź tę nowość

NotebookLM to jedno z najpopularniejszych narzędzi do zarządzania notatkami. Ma spory potencjał, ale też został on nie do końca spełniony. Jest teraz szansa to naprawić, bo Google wprowadziło ważną aktualizację do aplikacji.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 20:31
Korzystasz z tego popularnego narzędzia? Koniecznie sprawdź tę nowość

NotebookLM pomocniejszy w ogarnianiu notatek

Wyobraźmy sobie, że w naszym notatniku znajdzie się już sporo źródeł i odnośników do nich. Robi się wtedy spory chaos, szczególnie jak mamy ich około tuzina lub więcej. Jednak nowe uaktualnienie NotebookLM załatwia ten problem, bo wprowadza automatyczne etykiety i kategoryzację źródeł.

W ten sposób, jeśli przygotowujemy sobie notatki, możemy sobie taki większy wpis pogrupować na różne kategorie, aby łatwo przeskakiwać do konkretnego zagadnienia.

Etykiety można również opatrzyć emoji oraz samodzielnie zmieniać im nazwy.

To jednak nie koniec zmian, NotebookLM pozwoli nam również na o wiele szybsze i łatwiejsze udostępnianie notatek, szczególnie dla większej liczby odbiorców. Zamiast wpisywać każdy adres email ręcznie – można wkleić całą listę odbiorców, a aplikacja automatycznie przekonwertuje tę listę na indywidualne adresy.

Uaktualnienie jest teraz rozsyłane falami do użytkowników i powinno trafić do wszystkich wkrótce.

Źródła zdjęć: Google
Źródła tekstu: Android Police