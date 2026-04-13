Ładowanie Qi2, MagSafe i 10 000 mAh w kieszonkowym wydaniu
Holenderska marka Fresh 'n Rebel rozszerzyła swoją ofertę o nowy, magnetyczny powerbank o pojemności 10 000 mAh. Urządzenie łączy w sobie obsługę najnowszego standardu Qi2 i MagSafe z kompaktową obudową i wbudowaną metalową podstawką.
Nowy powerbank Fresh 'n Rebel to sprzęt, który może zainteresować zarówno posiadaczy iPhone’ów, jak i telefonów z Androidem. Urządzenie zostało wyposażone w ogniwo o pojemności 10 000 mAh i wspiera ładowanie bezprzewodowe o mocy 15 W.
Co ważne, powerbank ma certyfikat Qi2, co zapewnia kompatybilność z iPhone'ami (od modelu 12) oraz wybranymi smartfonami z Androidem. Sprzęt oferuje również ładowanie przewodowe przez port USB-C z obsługą Power Delivery do 20 W, a oba te tryby mogą działać i zasilać dwa urządzenia jednocześnie.
Powerbank Fresh 'n Rebel charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami wynoszącymi 10,4 x 7,13 x 1,65 cm oraz relatywnie niewielką masą 195,1 g. Dzięki mocnym magnesom neodymowym i usprawnionemu magnetycznemu ustawieniu Qi2 akcesorium można przyczepić do plecków telefonu, zapewniając bezprzewodowe ładowanie o mocy 15 W.
Jest też jeszcze jeden sposób na wykorzystanie nowości Fresh 'n Rebel. W obudowę powerbanku wbudowano metalową, wysuwaną podstawkę. Po jej rozłożeniu smartfon jest podtrzymywany w pozycji ułatwiającej oglądanie filmów lub przeglądanie internetu.
Jak podkreśla Fresh 'n Rebel, urządzenie dysponuje łącznie dziewięcioma zabezpieczeniami (w tym przed przegrzaniem i zwarciem), a także spełnia międzynarodowe normy bezpieczeństwa IATA pozwalające na wniesienie sprzętu do samolotu.
Dostępność i cena
Magnetyczny powerbank Fresh 'n Rebel 10000 mAh trafił już do oficjalnej dystrybucji na polskim rynku, m.in. do sklepu https://freshnrebel.com/pl. Można wybierać spośród ośmiu różnych wariantów kolorystycznych, a do każdego egzemplarza dołączony jest dopasowany wizualnie kabel USB-C o długości 20 cm, który pozwala naładować akcesorium do pełna w dwie godziny. Sugerowana cena detaliczna urządzenia wynosi 249,99 zł.