Ładowanie Qi2, MagSafe i 10 000 mAh w kieszonkowym wydaniu

Nowy powerbank Fresh 'n Rebel to sprzęt, który może zainteresować zarówno posiadaczy iPhone’ów, jak i telefonów z Androidem. Urządzenie zostało wyposażone w ogniwo o pojemności 10 000 mAh i wspiera ładowanie bezprzewodowe o mocy 15 W.

Co ważne, powerbank ma certyfikat Qi2, co zapewnia kompatybilność z iPhone'ami (od modelu 12) oraz wybranymi smartfonami z Androidem. Sprzęt oferuje również ładowanie przewodowe przez port USB-C z obsługą Power Delivery do 20 W, a oba te tryby mogą działać i zasilać dwa urządzenia jednocześnie.

Powerbank Fresh 'n Rebel charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami wynoszącymi 10,4 x 7,13 x 1,65 cm oraz relatywnie niewielką masą 195,1 g. Dzięki mocnym magnesom neodymowym i usprawnionemu magnetycznemu ustawieniu Qi2 akcesorium można przyczepić do plecków telefonu, zapewniając bezprzewodowe ładowanie o mocy 15 W.

Jest też jeszcze jeden sposób na wykorzystanie nowości Fresh 'n Rebel. W obudowę powerbanku wbudowano metalową, wysuwaną podstawkę. Po jej rozłożeniu smartfon jest podtrzymywany w pozycji ułatwiającej oglądanie filmów lub przeglądanie internetu.

Jak podkreśla Fresh 'n Rebel, urządzenie dysponuje łącznie dziewięcioma zabezpieczeniami (w tym przed przegrzaniem i zwarciem), a także spełnia międzynarodowe normy bezpieczeństwa IATA pozwalające na wniesienie sprzętu do samolotu.

Dostępność i cena