Sprzęt

Ładowanie Qi2, MagSafe i 10 000 mAh w kieszonkowym wydaniu

Holenderska marka Fresh 'n Rebel rozszerzyła swoją ofertę o nowy, magnetyczny powerbank o pojemności 10 000 mAh. Urządzenie łączy w sobie obsługę najnowszego standardu Qi2 i MagSafe z kompaktową obudową i wbudowaną metalową podstawką.

MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:07
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nowy powerbank Fresh 'n Rebel to sprzęt, który może zainteresować zarówno posiadaczy iPhone’ów, jak i telefonów z Androidem. Urządzenie zostało wyposażone w ogniwo o pojemności 10 000 mAh i wspiera ładowanie bezprzewodowe o mocy 15 W. 

Dalsza część tekstu pod wideo
Co ważne, powerbank ma certyfikat Qi2, co zapewnia kompatybilność z iPhone'ami (od modelu 12) oraz wybranymi smartfonami z Androidem. Sprzęt oferuje również ładowanie przewodowe przez port USB-C z obsługą Power Delivery do 20 W, a oba te tryby mogą działać i zasilać dwa urządzenia jednocześnie.

Powerbank Fresh 'n Rebel charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami wynoszącymi 10,4 x 7,13 x 1,65 cm oraz relatywnie niewielką masą 195,1 g. Dzięki mocnym magnesom neodymowym i usprawnionemu magnetycznemu ustawieniu Qi2 akcesorium można przyczepić do plecków telefonu, zapewniając bezprzewodowe ładowanie o mocy 15 W.

Jest też jeszcze jeden sposób na wykorzystanie nowości Fresh 'n Rebel. W obudowę powerbanku wbudowano metalową, wysuwaną podstawkę. Po jej rozłożeniu smartfon jest podtrzymywany w pozycji ułatwiającej oglądanie filmów lub przeglądanie internetu. 

Jak podkreśla Fresh 'n Rebel, urządzenie dysponuje łącznie dziewięcioma zabezpieczeniami (w tym przed przegrzaniem i zwarciem), a także spełnia międzynarodowe normy bezpieczeństwa IATA pozwalające na wniesienie sprzętu do samolotu.

Dostępność i cena

Magnetyczny powerbank Fresh 'n Rebel 10000 mAh trafił już do oficjalnej dystrybucji na polskim rynku, m.in. do sklepu https://freshnrebel.com/pl. Można wybierać spośród ośmiu różnych wariantów kolorystycznych, a do każdego egzemplarza dołączony jest dopasowany wizualnie kabel USB-C o długości 20 cm, który pozwala naładować akcesorium do pełna w dwie godziny. Sugerowana cena detaliczna urządzenia wynosi 249,99 zł.

Powerbank Fresh 'n Rebel 10000 mAh 15W Qi2 szary
Powerbank Fresh 'n Rebel 10000 mAh 15W Qi2 niebieski
Powerbank Fresh 'n Rebel 10000 mAh 15W Qi2 różowy
Image
telepolis
Źródła zdjęć: Fresh ‘n Rebel
Źródła tekstu: Fresh 'n Rebel