Te laptop są w Polsce najpopularniejsze, ale nie pod względem sprzedaży

Jakie są najpopularniejsze laptopy wśród Polaków, a przynajmniej według wzmianek w sieci? Ciekawe badanie na ten temat przeprowadziła firma ClickMeeting.

W czasach pandemii znacząco wzrosło zainteresowanie komputerami, w tym tymi przenośnymi. Ludzie na całym świecie nie tylko szukali dodatkowej rozrywki we własnych czterech ścianach, ale też, a może przede wszystkim potrzebowali sprzętu do pracy zdalnej. Nic dziwnego, że rynek laptopów w 2020 roku był wyceniany na około 120 mld dolarów, a w tym może już dobić do 166 mld dolarów.

Najpopularniejsze laptopy w Polsce

Również w Polsce wzrosła popularność laptopów. W pewnym momencie zakup modelu w cenie do 2500 zł graniczył z cudem. My również szukaliśmy sprzętów do pracy zdalnej, a dodatkowo kryzys na rynku kart graficznych sprawił, że w pewnym momencie modele gamingowe stały się nawet sensowną alternatywą. Ale jakie modele konkretnie cieszą się największym zainteresowaniem Polaków?

Sprawdziła to firma ClickMeeting, która wykorzystała do tego narzędzie SentiOne. W ten sposób sprawdzono, o jakich markach laptopów Polacy najczęściej wspominali w mediach społecznościowych w pierwszym kwartale tego roku. Na pierwszym miejscu znalazło się Lenovo z 8,7 tys. wzmianek i zasięgiem 8,9 mln. Na drugim miejscu uplasowało się Apple (7,4 tys. wzmianek i 8,3 mln zasięgu), a na trzecim Microsoft (5,3 tys. wzmianek i 6 mln zasięgu).

Pamiętajcie jednak, że liczba wzmianek w mediach społecznościowych nie musi mieć przełożenia na sprzedaż. Zresztą badanie ClickMeeting nie określa, czy o danej marce mówiło się głównie pozytywnie, czy może negatywnie. Pomimo tego można powyższe wyniki potraktować jako pewnego rodzaju ciekawostkę.

Zobacz: Polskie firmy: hasło na kartce, jedno do wszystkiego, bezpieczeństwo to strata czasu

Zobacz: Producent laptopów Apple, Lenovo, Dell i HP padł ofiarą ransomware

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: ClickMeeting