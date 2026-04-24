Ceny znowu w górę. Potwierdziło to już dwóch dużych producentów

Posiadanie własnego komputera może niedługo stać się luksusem. I wcale nie mówimy tutaj o najwydajniejszych zestawach do gier czy stacjach roboczych.

Przemysław Banasiak (Yokai)
16:13
Chociaż wszyscy skupiają się na modułach RAM, które obecnie kosztują fortunę nawet za zestawy 32 GB, to wiele osób przegapia nośniki półprzewodnikowe. A one też są już dwa razy droższe niż jeszcze w ubiegłym roku. I niestety wygląda na to, że to nie koniec podwyżek.

Wszystkiemu winny jest wyścig na rynku sztucznej inteligencji

Samsung i Kingston, czyli jedni z największych producentów SSD na rynku, poinformowali swoich dystrybutorów o zmianach cen. Obie firmy wdrażają podwyżki o 10% w ramach całego portfolio. Warto przypomnieć, że w przypadku Koreańczyków to druga taka podwyżka w tym miesiącu.

Oznacza to, że popularny Kingston KC3000 podskoczy już niedługo w Polsce do około 815 złotych za wersję 1 TB oraz 1265 złotych za 2 TB. Patrząc na Samsunga i model 990 Pro należy spodziewać się cen rzędu 929 złotych za 1 TB oraz 1375 złotych za 2 TB. O wyższych pojemnościach aż strach myśleć.

Powód? Szaleństwo na AI. Rozbudowa obecnych i budowa nowych centrów danych pochłania ogromne ilości DRAM i NAND. A gdy spada dostępność przy stale rosnącym popycie, to ceny szybują w górę. Nie pomaga, że giganci jak Meta, Google, OpenAI i inni są znacznie "wygodniejszymi" klientami niż Nowak czy Kowalski - kupują więcej nie patrząc na ceny.

Źródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak
Źródła tekstu: ITHome, oprac. własne