Ceny znowu w górę. Potwierdziło to już dwóch dużych producentów

Chociaż wszyscy skupiają się na modułach RAM, które obecnie kosztują fortunę nawet za zestawy 32 GB, to wiele osób przegapia nośniki półprzewodnikowe. A one też są już dwa razy droższe niż jeszcze w ubiegłym roku. I niestety wygląda na to, że to nie koniec podwyżek.

Wszystkiemu winny jest wyścig na rynku sztucznej inteligencji

Samsung i Kingston, czyli jedni z największych producentów SSD na rynku, poinformowali swoich dystrybutorów o zmianach cen. Obie firmy wdrażają podwyżki o 10% w ramach całego portfolio. Warto przypomnieć, że w przypadku Koreańczyków to druga taka podwyżka w tym miesiącu.

Oznacza to, że popularny Kingston KC3000 podskoczy już niedługo w Polsce do około 815 złotych za wersję 1 TB oraz 1265 złotych za 2 TB. Patrząc na Samsunga i model 990 Pro należy spodziewać się cen rzędu 929 złotych za 1 TB oraz 1375 złotych za 2 TB. O wyższych pojemnościach aż strach myśleć.