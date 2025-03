Poco F7 Ultra wychodzi z cienia. To będzie rakieta

Z racji niewielkiej jeszcze popularności tego benchmarku jego wyniki (2667 Single Precision, 2645 Half Precision, 4866 Quantized) nie są może tak istotne, jak dane techniczne, ujawnione przy okazji. Nie ma już wątpliwości, że Poco F7 Ultra napędzany jest przez układ Snapdragon 8 Elite , telefon dołączy tym samym do topowych smartfonów z najwyższej półki . Dotychczas seria Poco F dostawała flagowe Snapdragony, ale o rok starszych generacji – tym razem Xiaomi zdecydowało się na podwyższenie poprzeczki.

Test Poco F7 Ultra w Geekbench AI to kolejne potwierdzenie wcześniejszych doniesień, że nowy flagowiec marki to rebrandowany Redmi K80 Pro, który jest dostępny w Chinach od końca 2024 roku. Zapowiada się więc bardzo ciekawie, bo to solidny kawałek sprzętu. Redmi K80 Pro ma ekran AMOLED 6,67 cala o rozdzielczości 2K i jasności 3200 nitów, nawet 1 TB pamięci masowej w topowym wariancie (ale tego akurat w telefonie Poco raczej zabraknie), potrójną sekcję tylnych aparatów z głównym 50 Mpix, tele 50 Mpix (zoom 2.5x) i szerokokątnym 32 Mpix oraz przedni aparat 20 Mpix. Energię dostarcza akumulator 6000 mAh z ładowaniem 120 W.