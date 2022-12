Tak wygląda kolejny gwóźdź do trumny AMD

Mało kto jest zainteresowany najnowszymi procesorami AMD. A już niedługo jeszcze więcej osób może chętnie sięgnąć po najnowsze rozwiązania Intela.

Najnowsze generacje procesorów komputerowych na rynku to AMD Ryzen 7000 oraz Intel Raptor Lake. Jednak Czerwona rodzina wyjątkowo nie cieszy się uznaniem i to Niebiescy wychodzą z tego pojedynku zwycięsko. Powód? Najnowsze Ryzeny po prostu się nie opłacają.

AMD ma zaledwie 29% udziałów na rynku procesorów

Na premierę AMD Ryzen 7000 były bardzo drogie, a wydajność względem Intel Core 12. i 13. generacji czy nawet AMD Ryzen 7 5800X3D pozostawia wiele do życzenia. Co więcej nowe CPU korzystają z gniazda AMD AM5 i pamięci DDR5, a więc wymagają zakupu nowej, drogiej płyty głównej i równie drogich modułów RAM. Platforma Intel LGA 1700 jest znacznie tańsza i nadal wspiera pamięci DDR4.

Wygląda na to, że Niebiescy chcą tylko przypieczętować swoją pozycję króla na rynku procesorów. W chińskiej części internetu pojawiły się pierwsze, przedpremeirowe zdjęcia płyty głównej wyposażonej w chipset Intel B760. Mowa o modelu GIGABYTE B760 AORUS Elite AX DDR4.

Ma być to nadal rozbudowana, ale tańsza propozycja niż płyty główne z układami Intel Z690 oraz Z790. Skierowana ona będzie do graczy, a nie entuzjastów. Tym samym zaoferuje nieco mniej linii PCI Express oraz mniejszy potencjał podkręcania. Nie wpłynie to jednak na wydajność w grach.

Tajwańczycy nie zapomnieli oczywiście o rozbudowanej, chłodzonej sekcji zasilania; fabrycznych radiatorach dla nośników półprzewodnikowych; podświetleniu RGB LED czy łączności bezprzewodowej.

Zablokowane procesory Intel Raptor Lake oraz płyty główne z chipsetami Intel B760 mają zadebiutować już na początku przyszłego roku. Premiera nastąpi zapewne na amerykańskich tragach CES 2023 w styczniu.

Co prawda AMD dwoi się i troi obniżając ceny serii Ryzen 7000, ale bez tanich płyt głównych i modułów RAM DDR5 wiele to nie da. Konsumenci patrzący na stosunek ceny do wydajności mają po prostu lepsze wybory. Bez różnicy czy mowa o serii AMD Ryzen 5000 czy Intel Core 13. generacji.

Źródło zdjęć: MyDrivers

Źródło tekstu: oprac. własne