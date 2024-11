Lubisz koty? Jesteś fanem AMD? To da się połączyć!

Jak sprawić by nasz komputer wyróżniał się z tłumu? Wygląda na to, że RGB LED jest już zbyt oklepane. Pora sięgnąć po oryginalniejszą stylistykę.

W sierpniu tego roku na rynku debiutowały procesory AMD Ryzen 9000, a na początku listopada pojawił się pierwszy przedstawiciel rodziny Ryzen 9000X3D. Cechą wspólną tych układów jest m.in. nowa, wydajniejsza architektura Zen5 oraz wykorzystanie gniazda AM5.

Colorful serwuje wyjątkowy design i specjalne UEFI

I chociaż można co prawda nadal korzystać z płyt głównych wydanych za czasów serii AMD Ryzen 7000 w 2022 roku, to wielu producentów wypuściło nowe, ulepszone i bardziej rozbudowane platformy. Jednym z nich jest chiński Colorful, który odświeżył swoją "kocią propozycję".

Colorfire B650M Meow to płyta główna w formacie Micro ATX, którą wyposażono w 15-fazową sekcje zasilania (do 55 A) z fabrycznymi radiatorami. Na białym laminacie znajdziemy dodatkowo cztery banki dla pamięci RAM DDR5 (do 192 GB i 7600 MT/s), wzmocnione PCI Express 5.0 x16, zwykłe PCIe 4.0 x16 i PCIe 4.0 x1. Dla nośników danych przewidziano dwa złącza M.2 PCIe 5.0 x4 oraz cztery SATA III.

W przypadku kontrolera sieciowego i kodeka audio nie zdradzono wiele. Mowa tylko o rozwiązaniu Realtek 2,5 Gbps, dźwięku 7.1 oraz Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2. Panel I/O oferuje cztery USB 2.0, dwa USB 3.2 Gen 1, po jednym USB 3.2 Gen 1 typu A i C, RJ-45, HDMI oraz DisplayPort. Wisienką na torcie jest wyjątkowe, pomarańczowe UEFI z kocimi akcentami. Pozwala ono na pełne zarządzanie PC, w tym rozbudowane OC.

Colorfire B650M Meow dostępna jest już w zagranicznych sklepach w sugerowanej cenie 195 dolarów (około 805 złotych). Niestety na razie nic nie wiadomo o dystrybucji i sugerowanych cenach w Polsce. Jednak fani AMD i/lub kotów nie powinni mieć problemu z kupnem tej płyty głównej na platformach takich jak AliExpress.

Źródło zdjęć: Colorful

Źródło tekstu: oprac. własne