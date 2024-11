AMD Kraken Point coraz bliżej. Pojawiły się pierwsze testy

AMD szykuje procesor mobilny wyposażony w sześć rdzeni na bazie najnowszej architektury Zen 5 i Zen5c. Jego premiera jest już na wyciągnięcie ręki.

Już za półtora miesiąca wystartuje jedno z dwóch największych wydarzeń dla fanów nowych technologii. Mowa oczywiście o targach CES 2025, które będą odbywały się na początku stycznia w Stanach Zjednoczonych. To właśnie tam giganci tacy jak AMD, Intel czy NVIDIA zaprezentują swoje nowości.

Laptopy z AMD Kraken Point mają być tanie

Na nasze szczęście część informacji dostępna jest już teraz. W bazie wyników programu testowego Geekbench pojawił się wpis dotyczący laptopa firmy ASUS. Nie byłoby to aż tak ciekawe, gdyby nie napędzający go procesor. Mowa o przedstawicielu rodziny AMD Kraken Point, który będzie wchodził w skład serii Ryzen AI 300.

Sprawdzany CPU był próbką inżynieryjną wyposażoną w 6 rdzeni i 12 wątków z taktowaniem bazowym 2 GHz i do 4 GHz w trybie boost. Mowa więc o modelu AMD Ryzen AI 5 340. Warto podkreślić, że jest to połączenie 3 wydajnych rdzeni (Zen5) i 3 energooszczędnych (Zen5c). Dopełnia to układ graficzny Radeon 840M (4 CU).

Nad samą wydajnością w Geekbench nie ma się co pochylać - test dotyczył zadań AI, a Kraken Point dysponuje znanym nam już układem NPU w postaci XDNA2, który dostępny jest w ramach serii AMD Strix Point.

Czerwoni potwierdzili już wcześniej, że nowe procesory planowane są na początek 2025 roku. Pojawienie się wyników w bazie Geekbench sugeruje, że partnerzy są gotowi do premiery, a dostępność w sklepach będzie dobra. Oczywiście jak zwykle decydujące będą ceny, ale laptopy z Kraken Point mają być "przystępne".

Źródło zdjęć: Geekbench, Shutterstock

Źródło tekstu: Olrak29_@X, oprac. własne