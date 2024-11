GeForce RTX 5070 Ti nadciąga. Znamy pierwsze szczegóły

Zieloni szykują się do pełnej ofensywy na rynku kart graficznych. Rodzina Blackwell zbliża się wielkimi krokami, a my zobaczymy zatrzęsienie nowych modeli.

Wielkimi krokami zbliża się prezentacja kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000 dla komputerów stacjonarnych. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że nowa konsumencka generacja pokazana zostanie już w styczniu, na targach CES 2025 w Las Vegas (USA).

Standard zasilania 12V-2x6 nigdzie się nie wybiera

Pewnikiem jest, iż zobaczymy najwydajniejsze modele takie jak GeForce RTX 5090 oraz GeForce RTX 5080. Część źródeł sugeruje też obecność układu oferującego przeważnie znacznie lepszy stosunek ceny do możliwości, czyli GeForce RTX 5070. Zieloni pracują jednak jeszcze nad przynajmniej jedną kartą.

Kopite7kimi, który jest znany do tej pory z wielu trafnych przecieków, poinformował o pracach nad modelem NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Ma on korzystać z przyciętego GPU w postaci GB203, tego samego co w GeForce RTX 5080. Zaoferuje nam 8960 rdzeni CUDA, czyli o 17% więcej niż GeForce RTX 4070 Ti.

Oprócz tego pada wartość "300 W", ale bez zdradzania czy to współczynnik TDP czy TGP. Kompletnie nic nie powiedziano o taktowaniach czy pamięci VRAM, ale Amerykanie często utrzymują te wartości w tajemnicy przed partnerami aż do premiery, co sugeruje, że GeForce RTX 5070 Ti pojawi się później.

Reszta parametrów nie zaskakuje - jedno złącze zasilające 12V-2x6 (tzw. 16-pin), interfejs PCI Express 5.0 x16 oraz panel I/O goszczący trzy DisplayPort 2.1a i jedno HDMI 2.1. Oczywiście dla wielu konsumentów najważniejsza będzie cena. Ta pozostaje niewiadomą, ale tanio z pewnością nie będzie.

