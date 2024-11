AMD szykuje nowe procesory Ryzen 9000X3D. Jeszcze mocniejsze

AMD nie zamierza się zatrzymywać. Czerwoni już szykują kolejne modele procesorów Ryzen 9000X3D. Te mają być jeszcze wydajniejsze.

Dalsza część tekstu pod wideo

Targi CES 2025 będą obfitować w wiele nowości. Większość graczy z pewnością najbardziej wyczekuje nowych kart graficznych GeForce RTX 50. Jednak AMD też będzie miało swoje premiery. Wśród nich będą między innymi nowe procesory Ryzen 9000X3D.

Dwa nowe procesory Ryzen 9000X3D

W Las Vegas AMD ma zaprezentować dwa kolejne procesory z serii Ryzen 9000X3D, czyli modele wyposażone w pamięci 3D V-Cache. Mowa i 16- i 12-rdzeniowej jednostce. Niemal na pewno chodzi o Ryzena 9 9950X3D oraz Ryzena 9 9900X3D, więc w teorii konstrukcje jeszcze mocniejsze niż topowy w tym momencie Ryzen 9 9800X3D.

Ryzen 9 9950X3D ma oferować 16 rdzeni i obsługę 32 wątków. Wyposażony będzie w sumie w 128 MB pamięci cache trzeciego poziomu i 16 MB pamięci cache drugiego poziomu. Ryzen 9 9900X3D będzie różnił się mniejszą liczbą rdzeni (12 zamiast 16) oraz mniejszą ilość pamięci podręcznej L2 (12 MB zamiast 16 MB). Na razie nie wiadomo, jakie będą miały taktowania, ale — podobnie jak pozostałe modele z tej serii — powinny obsługiwać overclocking.

Pytanie brzmi — czy rzeczywiście będą to modele szybsze niż Ryzen 9 9800X3D? W teorii tak powinno być, ale przykład serii Ryzen 7000X3D pokazał, że w praktyce nie zawsze tak jest. Różnice w wydajności, jeśli chodzi o gry, były albo żadne, albo minimalne. Co więcej, często były one na korzyść teoretycznie słabszego procesora.

Zobacz: AMD zdominowało Intela. Jest nowy król procesorów

Zobacz: Intel nie chce naśladować AMD. Przynajmniej na razie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: wccftech