BIOSTAR przygotował tanie płyty główne dla AMD Ryzen 7000

Jesteś fanem AMD? Marzy Ci się komputer z procesorem Ryzen 7000? Nie chcesz dużo wydawać na płytę główną? Rozwiązaniem mogą być nowe modele BIOSTAR-a.

Chociaż rodzina procesorów AMD Ryzen 7000 okazała się bardzo udana i zaoferowała spory skok wydajności, to jej debiut trudno zaliczyć do udanych. Zarówno CPU, jak i dedykowane im płyty główne są znacznie droższe niż u Intela, a co więcej Czerwoni nie posiadają nadal procesorów w cenie poniżej 1000 złotych.

Opisywane płyty powinny kosztować poniżej 600 złotych

Na szczęście na rynku jest na tyle dużo producentów płyt głównych, że część z nich próbuje zaoferować tańsze platformy z gniazdem AMD AM5. Dzisiaj pochylimy się nad nowymi modelami w ofercie firmy BIOSTAR.

BIOSTAR B650MT i B650MS2 to bliźniaczo do siebie podobne płyty główne w formacie Micro ATX. Mamy tutaj do czynienia z 8-fazową sekcją zasilania chłodzoną przez niewielki radiator oraz dwoma bankami dla pamięci RAM DDR5 (do 6000 MHz; 96 GB). Prócz tego mowa o jednym złączu PCIe 4.0 x16 i jednym PCIe 3.0 x1. Dla nośników danych przewidziano cztery porty SATA III i jedno złącze M.2 PCIe 4.0 x4.

Panel I/O w obu płytach wygląda identycznie i jest dość ubogi. Znajdziemy tam po jednymi HDMI 1.4 i DisplayPort 1.2, czterech USB 3.2 Gen 1 typu A, dwóch USB 2.0, złączu RJ-45 oraz trzech portach audio.

Gdzie więc różnice? O ile zarówno BIOSTAR B650MT, jak i BIOSTAR B650MS2 korzystają z leciwego kodeka dźwiękowego Realtek ALC897, tak pierwsza płyta główna oferuje tylko gigabitowy kontroler sieciowy Realtek RTL8111H. Druga zaś wyposażona została w 2,5-gigabitowy układ Realtek RTL8125BG. Wybór nie jest jednak prosty, bowiem BIOSTAR B650MT posiada złącze dla USB typu C dla obudowy.

Opisywane płyty główne powinny trafić do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Tajwańczycy nie zdradzili sugerowanych cen, ale reklamują te płyty jako "budżetowe". Należy zakładać przedział 499 - 549 złotych.

