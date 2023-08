Ideał na grilla? LG pokazało telewizor w walizce

LG kolejny raz przygotowało bardzo oryginalny produkt. Mowa o ekranie w walizce, którą można wygodnie zabrać w podróż, na grilla lub do znajomych.

Duże firmy technologiczne starają się przeważnie oferować sprzęty we wszystkich trzech segmentach cenowych - niskim, średnim oraz wysokim. Pozwala im to zdobyć dużą popularność i dotrzeć do jak największego grona odbiorców. A to przekłada się bezpośrednio na wysokie przychody.

LG StandbyMe Go kosztuje w przedsprzedaży 4099 złotych

Jednak raz na jakiś czas trzeba stworzyć produkt inny niż wszystkie inne, który pozwoli wyróżnić się na tle konkurencji. Tym razem południowokoreański czebol w postaci LG postawił na... ekran w walizce!

LG StandbyMe Go to przenośny, 27-calowy wyświetlacz, który schowano w stylowej walizce. Mamy tutaj do czynienia z dotykową matrycą Full HD (1920 x 1080 pikseli) o częstotliwości odświeżania do 60 Hz. Jest ona umocowana na ruchomym ramieniu, które pozwala na komfortowe ustawienie wysokości i kąta nachylenia.

Zamknięte urządzenie ma wymiary 775 x 574 x 190 milimetrów i waży 14,8 kilograma. Teoretycznie to sporo, ale pomijając ekran, ramię i ochronną walizkę mamy tutaj jeszcze wbudowane głośniki o mocy 20 W oraz akumulator, który pozwala na korzystanie z urządzenia nawet w kompletnej dziczy pod namiotem.

LG StandbyMe Go nie jest tradycyjnym telewizorem stacjonarnym. Pracuje jednak pod kontrolą systemu operacyjnego webOS, pozwalając na instalację aplikacji. W tym programów VOD takich jak Apple TV, Disney+, Netflix, Prime Video, YouTube czy Spotify. Nie zabrakło tech obsługi technologii Dolby Atmos.

Panel złączy I/O jest dość ubogi - specyfikacja wyodrębnia jedno HDMI z funkcją CEC oraz złącze audio. Na szczęście nie zabrakło łączności bezprzewodowej w standardzie WiFi 5 oraz Bluetooth 5.0. Nawigacje ułatwia prosty, dołączony pilot chowany w tej samej walizce co ekran.

Jak na razie LG StandbyMe Go dostępny jest tylko w przedsprzedaży na oficjalnie stronie producenta, wysyłka ma ruszyć w pod koniec sierpnia. Aktualnie sugerowana cena to 999 dolarów, czyli około 4099 złotych. W Europie zapewne będzie nieco drożej. Producent udziela 2 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: LG

Źródło tekstu: LG, oprac. własne