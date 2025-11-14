Było o krok od tragedii. Powerbank zapalił mu się w szufladzie

Płonący powerbank

Użytkownik Wykopu o pseudonimie neovin opisał nietypową i rzadką, ale jednak — jak się okazuje — jak najbardziej możliwą sytuację. Jego powerbank ADATA 10050, chociaż spokojnie spoczywał w szufladzie, nagle zajął się ogniem.

Sytuacja z dzisiejszego poranka. Siedzę sobie na kanapie w pokoju a tu nagle syk i kupa dymy z biurka się wydobywa. Otwieram szufladę a tam ogień niby raca na torcie z powerbanka. Zapala się chwilę gaśnie i znowu. opisuje sytuację neovin na Wykopie.

Mężczyzna szybko wyciągnął całą szufladę i pobiegł z nią na balkon. Dopiero tam złapał płonące urządzenie tzw. multitoolem i wyniósł je na dwór. Przyznał jednak, że nieprzyjemny zapach utrzymywał się w domu aż do wieczora.

W pokoju pomimo wietrzenie śmierdziało do wieczora. Sadzy w cholerę, szuflada i biurko trochę nadpalone, jeden dysk się przyjarał mocniej, dugi obudowa tylko i rapsberry pi ucierpiało trochę. dodał.

Bohater historii może mówić o pewnego rodzaju szczęściu. Dosłownie 10 minut później neovin miał zawieźć córkę do szkoły. Wtedy nie byłoby go w domu i tym samym nie zareagowałby na sytuację. Mogło dojść do tragedii.

Z opisu dowiadujemy się, że powerbank został zakupiony w 2020 roku. Od dłuższego czasu spoczywał nieużywany w szufladzie. Jedynie w lipcu został zabrany na wakacje, ale nie był tam wykorzystywany. Nie wiadomo, dlaczego zajął się ogniem. Jeden z użytkowników zasugerował, że urządzenie mogło kiedyś upaść.

Na wielu powerbankach jest informacja ze po upadku z wysokości należy wymienić urządzenie. Jak się kupuje hurtowo ogniwa 18650 to też przychodzą z takim ostrzeżeniem aby nie ładować po upadku. pisze sigma w komentarzu.