Ile tak naprawdę miejsca na dysku oferuje nowa wersja PlayStation 5?

Sony oficjalnie zaprezentowało nową wersję konsoli PlayStation 5, która potocznie została określona mianem Slim. Ta oferuje między innymi większy dysk SSD, ale ile tak naprawdę miejsca jest do dyspozycji gracza?

Nowa wersja PlayStation 5, o której plotki krążyły od wielu miesięcy, w końcu została oficjalnie zaprezentowana. Chociaż Sony tak jej nie nazywa, to gracze określili ją mianem PS5 Slim. Od wcześniejszych wersji różni się między innymi odpinanym napędem Blu-ray oraz większym dyskiem SSD o pojemności 1 TB. Rzecz w tym, że do dyspozycji gracza jest tak naprawdę mniej przestrzeni.

PlayStation 5 - ile miejsca na dysku?

Standardowa wersja PlayStation 5 oferowana jest z wbudowanym dyskiem SSD o pojemności 825 GB. W rzeczywistości, do dyspozycji gracza jest zaledwie 667 GB przestrzeni. To niewiele, ale na szczęście z pomocą przychodzą nośniki SSD NVMe PCIe 4.0, które można łatwo zainstalować w konsoli i tym samym zwiększyć ilość miejsca na gry.

Nowa wersja PlayStation 5 ma większy dysk. Sony informuje o pojemności aż 1 TB. Powinno się to przełożyć na możliwość instalowania większej liczby gier. Jednak, podobnie jak w przypadku pierwszej wersji, cała ta przestrzeń nie będzie dostępna dla graczy. Oficjalne liczby nie są jeszcze znane, ale prosta kalkulacja sugeruje, że na instalowanie gier będziemy mieli tak naprawdę około 808-809 GB. Nie robi to już aż takiego wrażenia, ale nadal to sporo więcej niż wcześniej.

Warto też podkreślić, że niedawna aktualizacja oprogramowania PlayStation 5 sprawiła, że możliwe jest już instalowanie dysków SSD NVMe PCIe 4.0 o pojemności aż do 8 TB. Przy wciąż spadających cenach tego typu nośników zwiększenie miejsca na gry nie jest tak kosztowne, jak wcześniej.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: TweakTown