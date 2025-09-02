Źle się dzieje się z ekranami Pixela 10. Coraz więcej osób zgłasza problemy

Jednym z najdroższych elementów każdego smartfona jest ekran. Zwłaszcza w przypadku takich urządzeń jak Pixel 10. Jego 6,3-calowa matryca OLED o rozdzielczości Full HD+, odświeżaniu 120 Hz i jasności w piku do 3000 nitów do tanich na pewno nie należała. Dlatego też awaria tego elementu jest ostatnią rzeczą, której byśmy chcieli, a właśnie to się dzieje.

Pixel 10 ma problemy z ekranem

Jak podaje Android Authority, jeden z czytelników serwisu zgłosił się do nich z poważnym problemem: otóż ekran w jego Pixelu 10 śnieży. A dokładniej wygląda podobnie, jak uszkodzona matryca na skutek upadku. Wiem, bo kiedyś miałem tę nieprzyjemność. Okazało się jednak, że to dopiero początek i coraz więcej osób zgłasza podobne problemy. Warto dodać, że warstwa dotykowa wciąż działa.

Niektórzy z użytkowników dotknięci problemem zgłaszają, że w ich smartfonach ekran czasami wraca do życia. I to też się pokrywa z moimi doświadczeniami z Samsungiem Galaxy M23 5G, który swego czasu spadł mi z paki wcale nie przeładowanego Iveco na asfalt, chociaż w końcu odmówił posłuszeństwa.