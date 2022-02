Moduły RAM DDR5 kolejnego producenta zawitały do sklepów

Kolejny producent zaczyna oferować moduły RAM w standardzie DDR5. Czy to pozwoli wreszcie na zwiększenie dostępności i obniżenie cen w polskich sklepach? Tym razem przyjrzymy się propozycjom od firmy Thermaltake.

Pamięci RAM typu DDR5 to zupełna nowość, która wprowadzona została pod domowe strzechy w listopadzie ubiegłego roku. Wszystko dzięki procesorom Intel Alder Lake-S oraz dedykowanym im płytom głównym z chipsetami z serii 600. Oczywiście już niedługo AMD także zaoferuje platformy obsługujące nowy standard.

Thermaltake zaczyna od dość niskich taktowań jak na DDR5

Jak to jednak z nowościami bywa, moduły RAM DRR5 są nadal trudno dostępne w sklepach, a przez to bardzo drogie. Co i rusz swoje pamięci oferuje kolejny producent, a dotychczasowi wypuszczają wydajniejsze modele. Kolejną z firm, która próbuje uszczknąć dla siebie kawałek tortu jest Thermaltake.

Tajwańczycy poinformowali o wprowadzeniu na rynek serii Thermaltake TOUGHRAM RC, czyli modułów RAM w standardzie DDR5. Na razie do sprzedaży trafią zestawy o łącznej pojemności 32 GB (2x 16 GB).

W sklepach pojawiły się już modele z efektywnym taktowaniem 4800 MHz przy opóźnieniach rzędu CL 40-40-40-77 i napięciu 1,1 V. Taka specyfikacja nie porywa, bowiem mowa o niezbędnym minimum wymaganym przez standard JEDEC. Konkurencja ma w ofercie już warianty 6600 MHz.

Rodzina Thermaltake TOUGHRAM RC ma się poszerzyć o nieco wydajniejsze modele z taktowaniem 5200 i 5600 MHz, pojawią się one w pierwszych sklepach 3 marca 2022 roku. Niestety tutaj opóźnienia i napięcia nie zostały zdradzone. Tajemnicą są też sugerowane ceny, ale z pewnością tanio nie będzie.

