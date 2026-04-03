Oppo Find X9 Ultra na zdjęciach. Ma potężną baterię i dwa teleobiektywy

Design i skórzane wykończenie

Na chińskim portalu społecznościowym Weibo pojawiły się fotografie prezentujące smartfon Oppo Find X9 Ultra na żywo. Telefon ma charakterystyczną, bardzo dużą wyspę aparatów. Obudowa z kolei została pokryta sztuczną skórą, co upodabnia smartfon do tradycyjnego aparatu fotograficznego.

Logo marki Hasselblad zostało przesunięte z centralnej części wyspy na jej bok. Producent zastosował płaski ekran AMOLED o przekątnej 6,82 cala. Wyświetlacz od firmy BOE oferuje rozdzielczość 2K+ oraz odświeżanie na poziomie 144 Hz.

Przełomowe aparaty z zoomem 10x

Oppo Find X9 Ultra otrzyma cztery zaawansowane aparaty fotograficzne z tyłu. Główny moduł będzie mógł się pochwalić 200-megapikselową matryca Sony LYT-901. Telefon zaoferuje zakres ogniskowych od 14 do 230 mm. System fotograficzny wspiera czujnik wielospektralny dla lepszego odwzorowania kolorów.

Urządzenie wyróżnia się dwoma teleobiektywami peryskopowymi. Pierwszy z nich ma matrycę 200 Mpix i oferuje 3-krotne zbliżenie optyczne. Drugi to sensor Samsung Isocell JNL o rozdzielczości 50 Mpix z 10-krotnym zoomem. Zestaw uzupełnia aparat ultraszerokokątny 50 Mpix.

Najmocniejszy procesor i ogromny akumulator

Sercem smartfonu jest układ Snapdragon 8 Elite Gen 5. Testy w Geekbench potwierdzają, że wersja globalna o oznaczeniu CPH2841 ma 12 GB pamięci RAM. Telefon będzie pracował pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką ColorOS 16.

Producent postawił na akumulator o pojemności 7050 mAh. Energię można uzupełnić przewodowo z mocą 100 W. Dostępne jest też ładowanie bezprzewodowe 50 W.

Smartfon trafi do sprzedaży w trzech kolorach: Tundra, Velvet Sand Canyon oraz Polar Glacier.

Mniejszy model Find X9s Pro

Wraz z modelem Ultra pojawi się mniejszy wariant Oppo Find X9s Pro. Otrzyma on ekran o przekątnej 6,32 cala i rozdzielczości 1,5K. Urządzenie zostanie wyposażone w główny aparat o rozdzielczości 200 Mpix. Teleobiektyw w tym modelu zaoferuje zbliżenie 2,8x.

Mimo mniejszych rozmiarów bateria ma pojemność 7025 mAh. Telefon obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 80 W. Masa urządzenia wynosi 198 gramów.

Premiera obu smartfonów planowana jest na 21 kwietnia 2026 roku.

