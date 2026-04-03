Oppo Find X9 Ultra na zdjęciach. Ma potężną baterię i dwa teleobiektywy

Do sieci trafiły zdjęcia nadchodzącego flagowca Oppo Find X9 Ultra. Urządzenie zadebiutuje oficjalnie jeszcze w tym miesiącu.

MARIAN SZUTIAK (MSNET) 03 KWI 2026
Design i skórzane wykończenie

Na chińskim portalu społecznościowym Weibo pojawiły się fotografie prezentujące smartfon Oppo Find X9 Ultra na żywo. Telefon ma charakterystyczną, bardzo dużą wyspę aparatów. Obudowa z kolei została pokryta sztuczną skórą, co upodabnia smartfon do tradycyjnego aparatu fotograficznego.

Logo marki Hasselblad zostało przesunięte z centralnej części wyspy na jej bok. Producent zastosował płaski ekran AMOLED o przekątnej 6,82 cala. Wyświetlacz od firmy BOE oferuje rozdzielczość 2K+ oraz odświeżanie na poziomie 144 Hz.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon OPPO A6x 4/128GB 6.75" 120Hz Niebieski
Smartfon OPPO A6x 4/128GB 6.75" 120Hz Niebieski
-5.13 zł
409.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 404.86 zł
Smartfon OPPO A5 Pro 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Czarny
Smartfon OPPO A5 Pro 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Czarny
-150 zł
849 zł - najniższa cena
Kup teraz 699 zł
Smartfon OPPO Reno 14 5G 12/256GB 6.59" 120Hz Biały
Smartfon OPPO Reno 14 5G 12/256GB 6.59" 120Hz Biały
0 zł
2499 zł - najniższa cena
Kup teraz 2499 zł
Advertisement
Przełomowe aparaty z zoomem 10x

Oppo Find X9 Ultra otrzyma cztery zaawansowane aparaty fotograficzne z tyłu. Główny moduł będzie mógł się pochwalić 200-megapikselową matryca Sony LYT-901. Telefon zaoferuje zakres ogniskowych od 14 do 230 mm. System fotograficzny wspiera czujnik wielospektralny dla lepszego odwzorowania kolorów.

Urządzenie wyróżnia się dwoma teleobiektywami peryskopowymi. Pierwszy z nich ma matrycę 200 Mpix i oferuje 3-krotne zbliżenie optyczne. Drugi to sensor Samsung Isocell JNL o rozdzielczości 50 Mpix z 10-krotnym zoomem. Zestaw uzupełnia aparat ultraszerokokątny 50 Mpix.

Najmocniejszy procesor i ogromny akumulator

Sercem smartfonu jest układ Snapdragon 8 Elite Gen 5. Testy w Geekbench potwierdzają, że wersja globalna o oznaczeniu CPH2841 ma 12 GB pamięci RAM. Telefon będzie pracował pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką ColorOS 16.

Producent postawił na akumulator o pojemności 7050 mAh. Energię można uzupełnić przewodowo z mocą 100 W. Dostępne jest też ładowanie bezprzewodowe 50 W.

Smartfon trafi do sprzedaży w trzech kolorach: Tundra, Velvet Sand Canyon oraz Polar Glacier.

Mniejszy model Find X9s Pro

Wraz z modelem Ultra pojawi się mniejszy wariant Oppo Find X9s Pro. Otrzyma on ekran o przekątnej 6,32 cala i rozdzielczości 1,5K. Urządzenie zostanie wyposażone w główny aparat o rozdzielczości 200 Mpix. Teleobiektyw w tym modelu zaoferuje zbliżenie 2,8x.

Mimo mniejszych rozmiarów bateria ma pojemność 7025 mAh. Telefon obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 80 W. Masa urządzenia wynosi 198 gramów.

Premiera obu smartfonów planowana jest na 21 kwietnia 2026 roku.

Oppo nowy smartfon oppo Oppo Find X9 Ultra Oppo Find X9 Ultra specyfikacja Oppo Find X9 Ultra premiera Oppo Find X9 Ultra wygląd Oppo Find X9 Ultra wydajność
Źródła zdjęć: Telepolis.pl, ACE_10ace / Weibo, Oppo / GSMArena
Źródła tekstu: Weibo, Phone Arena, GSMArena