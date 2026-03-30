OnePlus Watch 3 w rekordowo niskiej cenie. Do tego 4 prezenty

Zeszłoroczny OnePlus Watch 3 już wkrótce będzie miał swojego następcę, ale to wciąż bardzo dobrze wyposażony zegarek, wart kupna nawet dziś. Wyróżnia się ładnym ekranem, solidną kopertą, dwuprocesorową architekturą i świetnym czasem pracy. Smartwatch w większości ofert nadal trzyma cenę około 1200 zł (w dniu debiutu kosztował 1499 zł), a teraz można go upolować znacznie taniej na stronie producenta, w rekordowo niskiej cenie.

Dalsza część tekstu pod wideo

W nowej promocji OnePlus Watch 3 jest dostępny za 209 euro, czyli niecałe 900 zł. To bardzo dobra cena za ten model. Okazja dotyczy wariantu czarnego Obsydianowy tytan, natomiast model zielony Szmaragdowy tytan kosztuje niestety więcej – w przeliczeniu około 1100 zł. Dodatkowo poza zegarkiem producent dorzuca trzy gwarantowane prezenty – dodatkowy pasek Strap Nordic Blue, ładowarkę OnePlus Watch Charging Base, podwójny kabel do ładowania OnePlus 2-in-1 Supervooc Cable oraz czwarty do wyboru – torbę OnePlus Everyday Sling Bag lub OnePlus 3-in-1 Magnetic Selfie Stick.

Z promocji można skorzystać na stronie OnePlus.com. Warto jednak pamiętać, że liczba promocyjnych egzemplarzy jest ograniczona, więc jutro zegarek może już nie być dostępny w tej cenie.

W promocji znalazł się też nowszy model OnePlus Watch 3 43 mm, który debiutował w lipcu 2025 w cenie 1199 zł. Teraz go można kupić u producenta za 199 euro, czyli około 850 zł. To również jest rekordowa niska cena. Tu również na nabywcę czeka zestaw akcesoriów jak paski, selfie stick czy ładowarka.