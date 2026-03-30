OnePlus Watch 3 w rekordowo niskiej cenie. Do tego 4 prezenty
OnePlus wystartował z nową wyprzedażą błyskawiczną. Szczególnie ciekawie przedstawia się oferta na zegarki z serii OnePlus Watch 3, dostępne w rekordowo niskich cenach.
Zeszłoroczny OnePlus Watch 3 już wkrótce będzie miał swojego następcę, ale to wciąż bardzo dobrze wyposażony zegarek, wart kupna nawet dziś. Wyróżnia się ładnym ekranem, solidną kopertą, dwuprocesorową architekturą i świetnym czasem pracy. Smartwatch w większości ofert nadal trzyma cenę około 1200 zł (w dniu debiutu kosztował 1499 zł), a teraz można go upolować znacznie taniej na stronie producenta, w rekordowo niskiej cenie.
W nowej promocji OnePlus Watch 3 jest dostępny za 209 euro, czyli niecałe 900 zł. To bardzo dobra cena za ten model. Okazja dotyczy wariantu czarnego Obsydianowy tytan, natomiast model zielony Szmaragdowy tytan kosztuje niestety więcej – w przeliczeniu około 1100 zł. Dodatkowo poza zegarkiem producent dorzuca trzy gwarantowane prezenty – dodatkowy pasek Strap Nordic Blue, ładowarkę OnePlus Watch Charging Base, podwójny kabel do ładowania OnePlus 2-in-1 Supervooc Cable oraz czwarty do wyboru – torbę OnePlus Everyday Sling Bag lub OnePlus 3-in-1 Magnetic Selfie Stick.
Z promocji można skorzystać na stronie OnePlus.com. Warto jednak pamiętać, że liczba promocyjnych egzemplarzy jest ograniczona, więc jutro zegarek może już nie być dostępny w tej cenie.
W promocji znalazł się też nowszy model OnePlus Watch 3 43 mm, który debiutował w lipcu 2025 w cenie 1199 zł. Teraz go można kupić u producenta za 199 euro, czyli około 850 zł. To również jest rekordowa niska cena. Tu również na nabywcę czeka zestaw akcesoriów jak paski, selfie stick czy ładowarka.
Wyprzedaż na stronie oneplus.com obejmuje też tablet OnePlus Pad 3 za 579 euro (ok. 2480 zł) z zegarkiem OnePlus Watch 2R w bonusie oraz tablet OnePlus Pad Go 2 za 269 euro (ok. 1110 zł) – w obydwu przypadkach można zaoszczędzić kilka stówek.