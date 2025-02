Flagowy OnePlus z najniższą ceną w historii. Takiej okazji dotąd nie było

OnePlus Open nie jest ostatnią nowością, bo wszedł na rynek jesienią 2023 r. Wciąż jednak nie doczekał się następcy i jak już wiemy, nie nastąpi to w 2025 roku . Fanom marki, którzy myśleli o kupnie rozkładanego telefonu, pozostaje więc czekać jeszcze rok, albo skorzystać z nowej promocji . Nie jest to zły pomysł, bo OnePlus Open wciąż zapewnia bardzo dobre parametry użytkowe.

Gdy OnePlus Open wchodził do Polski, kosztował krocie, bo aż 8999 zł. Z upływem czasu na stronie producenta ceny spadały i zaczęły pojawiać się czasowe obniżki. Jednak i wtedy smartfon kosztował co najmniej 1550-1650 euro, co w przeliczeniu dawało kwoty od około 6500 do 7000 zł.